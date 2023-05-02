جامعة حلوان تعلن عن الخدمات المقدمة من مركز دعم البحث العلمي

تقدم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الخدمات ضمن خطة تطوير ودعم البحث العلمي بالجامعة سعيا للارتقاء بالمستوى البحثي، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.



وقالت الجامعة إن خدمات مركز دعم البحث العلمي تشمل الآتي: