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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن عن الخدمات المقدمة من مركز دعم البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تقدم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الخدمات ضمن خطة تطوير ودعم البحث العلمي بالجامعة سعيا للارتقاء بالمستوى البحثي، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.


وقالت الجامعة إن خدمات مركز دعم البحث العلمي تشمل الآتي: 

  • خدمة الاستشارات البحثية وهي خدمة مقدمة للباحثين خاصة بتقديم الاستشارات والخبرات من خبراء الجامعة وأساتذتها ذوي الباع في البحث العلمي النشر الدولي، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات الاستشاريين تضم التخصصات العامة والدقيقة لكل منهم، حيث يقوم الباحث بطلب تحديد موعد مع الاستشاري المتخصص في نفس المجال الموضوعي للبحث لتلقي نصائح وتعليقات خاصة بطريقة البحث وموضوعه.
  • خدمة التحليل الاحصائي وهي خدمة مقدمة للباحثين خاصة بالتحليل الاحصائي للبيانات الخاصة بالأبحاث العلمية المعدة للنشر الدولي حيث يتم إرسال نسخة الكترونية Word من البحث إلى البريد الإلكتروني المخصص للخدمة مرفق بها الطلب الخاص.
  • خدمة التدقيق اللغوي وهي خدمة المراجعة اللغوية للأبحاث المكتوبة باللغة الإنجليزية أو العربية لتحري سلامة اللغة وخلو البحث من الأخطاء اللغوية وتنقيحها قبل الإرسال للنشر.
  • خدمة الترجمة العلمية وهي ترجمة الأبحاث المكتوبة باللغة العربية للغة الإنجليزية بحيث يرسل الباحث نسخة الكترونية من البحث ملف Word ويكون بحجم خط 14 ومسافة 1.5 إلى البريد الالكتروني المخصص للخدمة، وذلك أيضاً للأبحاث المعدة للنشر الدولي.
  • خدمة تنسيق الورقة البحثية وهي خدمة مخصصة لتنسيق وإعداد الورقة البحثية تبعا للنظام المطلوب لكتابة المراجع والتنسيق الخاص بالمجلة المستهدفة للنشر.
  • خدمة كشف الانتحال وهي عملية تحديد درجة التشابه أو التطابق بين النسخة المبدئية للبحث وغيرها من مصادر المعلومات الأخرى المنشورة وذلك لضمان الأمانة العلمية والالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.
  • اختيار مجلة علمية للنشر وهي خدمة مساعدة للباحثين في اختيار أكثر المجلات العلمية المناسبة لنشر أبحاثهم وذلك بتوفير قائمة مقترحة في المجلات العالمية ذات معامل التأثير او المكشفة بقواعد بيانات عالمية والتي تتماشى مع المجال الموضوعي للبحث المراد نشره.
  • إعداد الملصق العلمي أو البوستر للعرض في المؤتمرات، وهو عبارة عن تمثيل مرئي للبيانات التي تم تنظيمها وفق نسق موحد يساعد على استيعابها وفهمها وذلك بغرض عرضه في مؤتمر أو ندوة.
الارتقاء بالمستوى البحثي الاستشارات البحثية جامعة حلوان البحث العلمي Jobs Education

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