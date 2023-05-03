عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. أحمد السقا وكريم فهمي في عزاء مصطفى درويش والاعتداء بالضرب على ممثل شهير

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أحمد السقا وكريم فهمي في عزاء مصطفى درويش والاعتداء بالضرب على ممثل شهير.

 

إدوارد وجمال ومدحت العدل ولقاء الخميسي.. أبرز الحضور في عزاء مصطفى درويش

انطلق منذ قليل عزاء الفنان مصطفى درويش في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني وأسرته، وأبرزهم إدوارد وجمال ومدحت العدل ووائل عبد العزيز ولقاء الخميسي وخالد سرحان.

 

أحمد السقا وكريم فهمي وأشرف زكي في عزاء مصطفى درويش

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان مصطفى درويش في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وأبرزهم أحمد السقا، كريم فهمي، أشرف زكي، أحمد داود وزوجته، هدى الإتربي، وغيرهم.

 

الفنان رامي وحيد يعلن وفاة خاله

أعلن الفنان رامي وحيد وفاة خاله وذلك في منشور جديد له عبر انستجرام، منذ قليل، لم يعلن عن موعد العزاء أو الجنازة حتى الآن. 

 

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

تعرض الفنان اللبناني ألان سعادة  إلى اعتداء من قبل مجموعة من الشباب داخل أحد المطاعم الشهيرة بلبنان، وذلك على خلفية اصطدام سيارته بسيارتهم وإحداث بعض التلفيات بها.

 

الهيئة العربية للمسرح تنعيه.. معلومات عن الفنان شريف فاروق بعد رحيله

أعلن المخرج ناصر عبد الرحمن، عن وفاة الفنان شريف فاورق اليوم، وذلك في منشور له عبر فيسبوك، وشارك صورا له مع الدكتورة إيناس عبد الدايم. 


بيونسيه وكيم كارداشيان وجينا أورتيجا.. أغرب إطلالات النجوم في حفل Met Gala

أقيم صباح اليوم، حفل ميت جالا الذي يعد أحد أكبر ليالي الموضة في نيويورك، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على الظهور بإطلالات غريبة على السجادة  البيضاء تكريما لمسيرة رمز الموضة الراحل كارل لاغرفيلد.

 

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة هدى الاتربي وكشفت لنا عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل سره الباتع، وكواليس اصابتها اثناء مشاهد المعارك، والمختلف الذي وجدته في العمل مع المخرج خالد يوسف، وأصعب المشاهد التي واجهتها.

احمد السقا احمد داود أحمد داود وزوجته ادوارد الأخبار المحلية الهيئة العربية للمسرح الوسط الفنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

حكاية سوبر حائر| الحرمان وغرامة 1.5 مليون جنيه في انتظار الزمالك.. وهذه حقيقة تدخل رئيس الأهلي

يستاهل إللي بيحصل فيه.. نجم الزمالك يفتح النار على بيراميدز

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: شيرين فى بروفة حفل روائع الموسيقار محمد الموجي بالرياض .. لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

في ذكرى رحيل وائل نور.. أصبح أبا بعد وفاته وهذه أبرز أعماله

في ذكرى رحيل محمد رشدي .. حفظ القرآن الكريم.. وهذه أبرز أغانيه

أخبار الفن.. جنازة مصطفى درويش وصدمة نجوم الفن وعائلته

تعبر عن التاريخ وبها الأهرامات.. محمد رمضان يكشف سبب تصوير اعماله في مصر

تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان الراحل مصطفى درويش

تذكرة وعبرة بسيطة.. تعليق صادم من داليا البحيري على وفاة مصطفى درويش

أهداها لابنته.. سمسم شهاب يطرح أغنية قلب أبوكي على يوتيوب.. فيديو

ترشيحاتنا

أرسنال يحسم ديربي لندن بثلاثية في شباك تشيلسي ويعود لصدارة الدوري الإنجليزي

قصف بخمسة صواريخ.. طيران الاحتلال الإسرائيلي يهاجم عدة مواقع في قطاع غزة

منعرفش انسحب ولا اعتذر|تعليق مثير من اتحاد الكرة بشأن مشاركة الزمالك بالسوبر

هل الكسوف والخسوف من آيات يوم القيامة ؟ دار الإفتاء تجيب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 مايو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ