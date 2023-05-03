نشرة الفن.. أحمد السقا وكريم فهمي في عزاء مصطفى درويش والاعتداء بالضرب على ممثل شهير

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أحمد السقا وكريم فهمي في عزاء مصطفى درويش والاعتداء بالضرب على ممثل شهير.

انطلق منذ قليل عزاء الفنان مصطفى درويش في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني وأسرته، وأبرزهم إدوارد وجمال ومدحت العدل ووائل عبد العزيز ولقاء الخميسي وخالد سرحان.

توافد نجوم الفن على عزاء الفنان مصطفى درويش في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وأبرزهم أحمد السقا، كريم فهمي، أشرف زكي، أحمد داود وزوجته، هدى الإتربي، وغيرهم.

أعلن الفنان رامي وحيد وفاة خاله وذلك في منشور جديد له عبر انستجرام، منذ قليل، لم يعلن عن موعد العزاء أو الجنازة حتى الآن.

تعرض الفنان اللبناني ألان سعادة إلى اعتداء من قبل مجموعة من الشباب داخل أحد المطاعم الشهيرة بلبنان، وذلك على خلفية اصطدام سيارته بسيارتهم وإحداث بعض التلفيات بها.

أعلن المخرج ناصر عبد الرحمن، عن وفاة الفنان شريف فاورق اليوم، وذلك في منشور له عبر فيسبوك، وشارك صورا له مع الدكتورة إيناس عبد الدايم.



بيونسيه وكيم كارداشيان وجينا أورتيجا.. أغرب إطلالات النجوم في حفل Met Gala

أقيم صباح اليوم، حفل ميت جالا الذي يعد أحد أكبر ليالي الموضة في نيويورك، بحضور عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على الظهور بإطلالات غريبة على السجادة البيضاء تكريما لمسيرة رمز الموضة الراحل كارل لاغرفيلد.

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة هدى الاتربي وكشفت لنا عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل سره الباتع، وكواليس اصابتها اثناء مشاهد المعارك، والمختلف الذي وجدته في العمل مع المخرج خالد يوسف، وأصعب المشاهد التي واجهتها.