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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: أنغام تصل الرياض استعدادًا لحفل روائع الموجي.. وتامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًامن الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

ربنا يخليكوا لأجمل ماما بسمة في الدنيا| تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه

احتفلت بسمة بوسيل، بعيد ميلاد ابنتيها تاليا وامايا، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر كل من بنات النجم تامر حسني، وهما ترتديان تيشيرتات عليها صورة تامر حسني، وعلقت بسمة بوسيل كاتبة: “عيد ميلاد سعيد امايا، عيد ميلاد سعيد تاليا”.

ورد النجم تامر حسنى على الصورة معلقًا :"كل سنة وانتو طيبين يا حبايب قلبى وربنا يخليكوا ليا ولأجمل ماما بسمة في الدنيا".

غدًا .. مؤتمر صحفي لمسرحية «طيب وأمير» على مسرح ميامي

يعقد المسرح الكوميدى مؤتمرًا صحفيًا لمسرحية "طيب وأمير"، الساعة 6 مساء غد الخميس 4 مايو على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب- وسط البلد.

بحضور مدير المسرح الكوميدي الفنان ياسر الطوبجي، ونجوم العرض: هشام إسماعيل- تامر فرج- عمرو رمزي- شريف حسني- نهى لطفي- شيماء عبد القادر- رشا فؤاد وعدد من النجوم من حضور العرض المسرحي.


أنغام تصل الرياض استعدادًا لحفل روائع الموجي.. صور

وصلت المطربة أنغام  إلى الرياض استعداد لحفل روائع الموجى المقرر إقامته  غدا الخميس  4 مايو على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

النجم تامر حسني بسمة بوسيل روائع الموجي حفل روائع الموجي ياسر الطوبجي

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