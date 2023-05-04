احذر..غرامة 2000 جنيه مخالفة الإضرار البيئي فى قانون المرور

وضع قانون المرور ، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

ويعتبر قانون المرور من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب بهدف إعادة الإنضباط المرورى إلى الشارع المصرى فى ظل حالة الإنفلات المرورى.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :-

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو الجاري.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة الماضية للبرلمان، أن خطب الجمعة تتناول كافة الموضوعات والقضايا سواء الدينية أو الاجتماعية والإنسانية وغيرها.

وقال: فيما يتعلق بموضوعات خطبة الجمعة، تركت لدى أمانة المجلس موضوعات خطب الجمعة لمدة عام، موضوعات متنوعة تعالج الجوانب الإيمانية والمجتمعية، مثل أهمية الاستثمار فى حياتنا، التاجر الأمين، ومن خطب شهر شوال الحالى، الأولى عن حق الرحم وصلة الأرحام، قضية اجتماعية يحتاج إليها أهل القرى والمدن، والجمعة الثانية عن حق العمل بمناسبة عيد العمال، وأهمية العمل وإتقانه، موضوع يتصل بالاقتصاد، والجمعة القادمة تتعلق بموضوع الحفاظ على الأوطان، تليها أسماء الله الحسنى، سنن الله الكونية فى القران الكريم، وغيرها.

وأشار إلى أن هناك برامج ودورات تأهيلية وتدريبية للأئمة والخطباء والوعاظ مستمرة ولا تنقطع، وهناك دورة ستعقد الأسبوع القادم خاصة بأئمة شمال سيناء، وأعلنا عن 3400 منحة ماجستير مجانية، هناك جهود غير مسبوقة فى عملية التدريب والتأهيل غير المسبوق، وهناك دورة التميز العلمى بالشراكة بين الأزهر والأوقاف.