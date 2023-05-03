طلاب التربية الفنية بـ"حلوان" يشاركون في مشروع متحفي بالتعاون مع جامعة كندية

أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان لمشاركتهم القوية مع جامعة كونكورديا بكندا في مشروع تعاون للتربية المتحفية، في سابقة هي الأولى من نوعها .

وأوضح الدكتور محمود حامد عميد الكلية أن الطلاب شاركوا في العديد من اللقاءات الافتراضية على زووم وتيمز، بهدف إنتاج محتوى صوتي لبعض معروضات المتحف المختار، كما قامت جامعة كونكورديا بتصميم وتنفيذ كتالوج للطلاب المشاركين في شكل مميز ويدعو للفخر.

وتم نشر المحتوى الصوتي الذي قام به الطلاب مع طلاب جامعة كونكورديا وتداوله على موقع المتحف حيث أن المحتوى الصوتي يشرح بأسلوب نقدي فني الأعمال الفنية المعروضة بالمتحف.

ويشمل المحتوى الصوتي تجارب الطلاب وآرائهم ووجهات نظرهم حول أعمال مختارة من المعرض من مجموعة بيير هوبر ، التي أقيمت في مامبو من سبتمبر 2022 حتى فبراير 2023، ممايبرز التعاون بين ثلاث مؤسسات من جميع أنحاء العالم - جامعة كونكورديا في كندا ، وجامعة حلوان في مصر ، ومتحف بوغوتا للفن الحديث في كولومبيا.



وجمع المشروع بين طلاب البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة حلوان وطلاب الدراسات العليا في مجال الفنون من جامعة كونكورديا ، مما عزز حوارًا عالميًا حول الفن والمتاحف والتعليم، محققاً تحديات التواصل بين الثقافات الأفكار والمقاربات الجديدة والمثيرة التي انبثقت عن هذا التعاون ، والتي سوف تجعلنا نتعمق في عالم التعليم الفني الغني والمتنوع من منظور عالمي.

جاء ذلك بعد موافقة الجامعة على بروتوكول التعاون بمساعدة الدكتور محمود حامد عميد الكلية، والدكتور أحمد حاتم سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويمكن الاستماع إلى المحتوى الصوتي من خلال الرابط التالي :

https://open.spotify.com/episode/5ZV42LjneO9oKonk7DfxdO?si=Tkxe2EvCSdutUWXa_ndPAQ&nd=1%D8%A4

ومشاهدة الكتالوج علي:

https://heyzine.com/flip-book/d49906fb34.html

يذكر أن المنظمين للمشروع هم:

Professor. Anita Sinner, department of Art education of Concordia University

الدكتورة سامية الشيخ أستاذ النسيج بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والطلاب المشاركون في المشروع من كلية التربية الفنية هم : أحمد علاء لطفي، حبيبة أيمن، فريده عماد الدين رقيبه، ايه فايز، حبيبة حسين، جاكلين مايكل موريس، احمد نصر، نغم مصطفى السيد، لبنى عبد المجيد خفاجي، هدوه هشام عبد اللطيف، تسنيم اشرف، نور اشرف نصر، روان اسامه السيد، روان زياد أحمد، رويدا اسامه السيد، روشير روماني بشاي ، سارة سامح فايز، اسامه محمد الشناف، سحر مصطفى فتحي ثابت.

وأسماء المشاركين من جامعة كونكورديا هم:

Elly Yazdanpanah

Natalie Pavlik

Aislinn Leggett

Amy Audet-Arcand

Azza Hussein

Melissa Granovsky

Kaida Kobylka

Kitty Walker

Mackenzie Hill

Nancy El-Jabi

Sarah Pearson

Sharmistha Kar