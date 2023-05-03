عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب التربية الفنية بـ"حلوان" يشاركون في مشروع متحفي بالتعاون مع جامعة كندية

طلاب التربية الفنية
طلاب التربية الفنية جامعة حلوان

أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بطلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان لمشاركتهم القوية مع جامعة كونكورديا بكندا في مشروع تعاون للتربية المتحفية، في سابقة هي الأولى من نوعها .

txt

خلال شهر سبتمبر.. فنون تطبيقية حلوان تنظم المؤتمر الدولي السابع 2023

txt

جامعة حلوان: نعمل على النهوض بمستوى البحث العلمي

وأوضح الدكتور محمود حامد عميد الكلية أن الطلاب شاركوا في العديد من اللقاءات الافتراضية على زووم وتيمز، بهدف إنتاج محتوى صوتي لبعض معروضات المتحف المختار، كما قامت جامعة كونكورديا بتصميم وتنفيذ كتالوج للطلاب المشاركين في شكل مميز ويدعو للفخر.

وتم نشر المحتوى الصوتي الذي قام به الطلاب مع طلاب جامعة كونكورديا وتداوله على موقع المتحف حيث أن المحتوى الصوتي يشرح بأسلوب نقدي فني الأعمال الفنية المعروضة بالمتحف.

ويشمل المحتوى الصوتي تجارب الطلاب وآرائهم ووجهات نظرهم حول أعمال مختارة من المعرض من مجموعة بيير هوبر ، التي أقيمت في مامبو من سبتمبر 2022 حتى فبراير 2023، ممايبرز التعاون بين ثلاث مؤسسات من جميع أنحاء العالم - جامعة كونكورديا في كندا ، وجامعة حلوان في مصر ، ومتحف بوغوتا للفن الحديث في كولومبيا.
 
وجمع  المشروع  بين طلاب البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة حلوان وطلاب الدراسات العليا في مجال الفنون من جامعة كونكورديا ، مما عزز حوارًا عالميًا حول الفن والمتاحف والتعليم، محققاً تحديات التواصل بين الثقافات الأفكار والمقاربات الجديدة والمثيرة التي انبثقت عن هذا التعاون ، والتي سوف تجعلنا نتعمق في عالم التعليم الفني الغني والمتنوع من منظور عالمي.

جاء ذلك بعد موافقة الجامعة على بروتوكول التعاون بمساعدة الدكتور محمود حامد عميد الكلية، والدكتور  أحمد حاتم سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويمكن الاستماع إلى المحتوى الصوتي من خلال الرابط التالي :
https://open.spotify.com/episode/5ZV42LjneO9oKonk7DfxdO?si=Tkxe2EvCSdutUWXa_ndPAQ&nd=1%D8%A4

ومشاهدة الكتالوج علي:
https://heyzine.com/flip-book/d49906fb34.html

يذكر أن المنظمين للمشروع هم:
Professor. Anita Sinner, department of Art education of Concordia University
الدكتورة سامية الشيخ أستاذ النسيج بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والطلاب المشاركون في المشروع من كلية التربية الفنية هم : أحمد علاء لطفي، حبيبة أيمن، فريده عماد الدين رقيبه، ايه فايز، حبيبة حسين، جاكلين مايكل موريس، احمد نصر، نغم مصطفى السيد، لبنى عبد المجيد خفاجي، هدوه هشام عبد اللطيف، تسنيم اشرف، نور اشرف نصر، روان اسامه السيد، روان زياد أحمد، رويدا اسامه السيد، روشير روماني بشاي ، سارة سامح فايز، اسامه محمد الشناف، سحر مصطفى فتحي ثابت.

وأسماء المشاركين من جامعة كونكورديا هم:
Elly Yazdanpanah
Natalie Pavlik
Aislinn Leggett
Amy Audet-Arcand
Azza Hussein
Melissa Granovsky
Kaida Kobylka
Kitty Walker
Mackenzie Hill
Nancy El-Jabi
Sarah Pearson
Sharmistha Kar

كلية التربية الفنية جامعة حلوان طلاب كلية التربية الفنية جامعة كونكورديا مشروع تعاون للتربية المتحفية الدكتور محمود حامد Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن تذاكر مباراة السوبر.. تفاصيل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

لأول مرة.. إمام عاشور يرد على أنباء مفاوضاته مع الأهلي

موضوعات متعلقة

تعميم الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان.. وقنديل: نسعى لتطبيق النظام الجديد على 70% من الطلاب العام المقبل

جامعة حلوان: نحرص على تشجيع الباحثين نحو الابتكار

جامعة حلوان تعلن عن الخدمات المقدمة من مركز دعم البحث العلمي

رئيس جامعة حلوان: الطلاب الوافدون جزء من القوة الناعمة ونطور الخدمات المقدمة لهم

ترشيحاتنا

تبدأ بإنذار وتنتهي بالعزل.. 8 جزاءات تأديبية توقع على طلاب الشرطة المخالفين

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي

مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها.. أهم رسائل رئيس الوزراء

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

بعد الترجي.. قرار جديد من اتحاد الكرة حول مباراة الأهلي والحرس

خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة في إيطاليا

ليس إنسانا.. نهاية مأساوية لحارس على يد صديقه المقرب في جنوب أفريقيا

بعد ظبط لحوم فاسدة بالجيزة.. خطوات تساعدك في التعرف عليها بسهولة

فيديو

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

مفاجأة تنتظر الجنيه وتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ