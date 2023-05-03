جامعة حلوان: خوض 70% من الطلاب الاختبارات الإلكترونية بنهاية العام المقبل

تحرص جامعة حلوان على الاهتمام بتطوير منظومة الاختبارات الالكترونية بالجامعة وتعميمها في أقرب وقت علي كافة الكليات النظرية والعلمية، حيث تعمل الجامعة علي تجهيز معامل للاختبارات الإلكترونية، كما قد انشأت مركز لهذه الاختبارات للكليات الطبية .

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجى في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لزيادة عدد المقررات التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية بالجامعة .

وكشف رئيس جامعة حلوان أن كليات الجامعة تسعي أن يتمكن ٧٠٪ من الطلاب من خوض الاختبارات بنظام الاختبارات الإلكترونية وذلك بنهاية العام القادم تحقيقا للتطور التكنولوجي .

جدير بالذكر أن جامعة حلوان عقدت الاجتماع الهيكل التنظيمي لمسئولي الاختبارات الإلكترونية بالجامعة وتحديد مسئوليات مركز الحساب العلمى في تشغيل وتوفير الأجهزة وقطع الغيار وتوفير المستهلكات والشبكات وصيانة الأجهزة وتحديد عدد الأجهزة العاملة، بالإضافة إلى دور شئون الطلاب في تنظيم سير الاختبارات الإلكترونية وتوفير المراقبين، وكذلك دور مركز الاختبارات الإلكترونية في نشر ثقافة الاختبارات الإلكترونية وتحديد طبيعة الامتحان وشكل الأسئلة، وتحديد مواعيد الاختبارات والتدريب على الأسئلة.