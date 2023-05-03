السيسي: الدولة تبتغي من الحوار الوطنى صالح مصر ورسم ملامح الجمهورية الجديدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، أن أحلام وآمال الشعب المصري تفرض على الجميع الاصطفاف للعمل والاجتماع على كلمة سواء.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته الإفتتاحية بـ الحوار الوطنى، أنه دعوته للحوار الوطني تأتى من يقين راسخ أن الدولة تمتلك من القدرات ما يمكنها من إيجاد مسارات التقدم.

وتابع: أن مصر دولة ديمقراطية وتضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل مشرق.

صالح الوطن



وأضاف الرئيس السيسى أن الدولة تبتغي من الحوار الوطنى صالح الوطن ورسم ملامح الجمهورية الجديدة.

وأوضح الرئيس أن مصر تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول.