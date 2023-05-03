طبيب نفسي عن وداد بجعفر العمدة: تختلق المكائد لتؤمن نفسها ومعقدة من طفولتها

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الشخصيات مثل شخصية " وداد" فى مسلسل جعفر العمدة من المؤكد أنها تكون قد تعرضت لظروف شخصية في حياتها تحديدا فى مرحلة الطفولة، فقد كانت تحب جعفر العمدة حب يشوبه تناقض، وتحتاج دائما للحب ومحاولتها للتكيف مع الظروف، فقد تختلق لمكايد لكي تأمن نفسها، وهذا هو أعتقاد مثل هذه الشخصيات.



وأكد المهدي خلال لقائه ببرنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضئية " السي بي سي"، أن مثل هذه الشخصيات كشخصية وداد فى مسلسل جعفر العمدة هي ليست شخصية شريرة بالقوي التي يتصرف بها الشخصيات المضادة للمجتمع، لأنها تنتهك حقوق الناس وتسرق وتنهب بكل دما باردا، فهذا هو مجرم بطبيعته.

وأضاف دكتور الطب النفسي ، أن مثل هذه الشخصيات تتصرف وتعطي لنفسها الحق والتبريرات بفعل مثل هذه التصرفات المؤذية، وحبها الشديد لجعفر يجعلها تقتل أي شخص يتعلق به وتخبئ أبنه حتي لا يتعلق به ويحبها هي فقط، مشيرا إلى أن" الشخصية الحدية" تريد أن تعيش ولكنها تفعل وترتكب أشياء خاطئة لتستطيع أن تعيش.



