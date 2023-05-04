أصيب بها الفنان أحمد إبراهيم.. نصائح لتجنب حدوث جلطة المخ

أصيب الفنان أحمد إبراهيم أمس الأربعاء، بجلطة في المخ، وسافر على إثرها إلى الإمارات، وبحسب ما أكده أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، فإن التطورات الصحية الأخيرة للفنان في حالة جيدة ومستقرة .

وتحدث الجلطة الدماغية أي السكتة الدماغية عند انسداد الشرايين التي تصل إلى الدماغ أو تُضيقه.

وتقدم «صدى البلد» نصائح لتجنب الإصابة بالجلطات الدماغية أو المُخية، والتي يمكن أن تصيب الفرد فجأة دون سابق إنذار وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين المتخصص فى أخبار الصحة، وهي ما يلي:

نصائح لتجنب الإصابة بالجلطات الدماغية.. أصيب بها الفنان أحمد إبراهيم



-يعتبر تناول نظام غذائي صحي أهم النصائح لتجنب الإصابة بالجلطة الدماغية، وتقليل الدهون أيضًا والاعتماد أكثر على الفواكهه والخضراوات.

-الالتزام بممارسة الرياضة بانتظام والقيام بأنشطة ونشاط بدني، والقيام بنشاط رياضي حتى ولو لبضع دقائق يوميًا.

- تجنب تناول كميات كبيرة من الأملاح، ومراعاة خفض نسبة الأملاح في الطعام.

- تجنب التوتر والإجهاد النفسي والإجهاد العصبي والعمل لعدد ساعات طويلة.

- الإقلاع التام عن التدخين.

- الحرص على اتباع عدد ساعات نوم كافية

وكشف الموقع عن أعراض وعلامات تظهر على الفرد، تشير إلى احتمالية الإصابة بالجلطات الدماغية، وهي ما يلي:

علامات الإصابة بجلطة الدماغ أو المخ بعد مرض الفنان أحمد إبراهيم



-من أبرز أعراض الجلطة الدماغية هي إيجاد صعوبة في فهم الكلام، والتعلثم بكلمات غير مفهومة.

- الشعوربشلل أو تخدير في الوجه أو الذراع أو الساق، ويمكن معرفتها عند رفع الذراعين فوق الرأس مع بعضهما، وإذا سقط ذراع واحد منهم، فهي إشارة لحدوث جلطة المخ.

- الشعور بصداع مفاجئ على غير معتاد.

- فقدان البصر بشكل كلي أو جزئي، والشعور بتشويش مستمر في الرؤية.

- الشعور بإعوجاج الفم.

- الإصابة المفاجئة بالتشنجات.

- الإصابة بالدوخة، وإيجاد صعوبة في المشي.

يجب الذهاب إلى المستشفى عند الشعور بأعراض جلطة الدماغ أو المخ

توجة إلى أقرب مستشفي وعند الشعور بأعراض الإصابة بجلطة المخ أو السكتة الدماغية أو حتى الاشتباه في حدوثها، مؤكدًا أن كل ساعة تمر على المريض تقلل من فرصة السيطرة على الجلطة، وتزيد من آثارها بعد العلاج.

وبحسب ما نشره الموقع أن النساء أكثر عرضة للإصابة بجلطة المخ من الرجال، وأيضًا حبوب منع الحمل ومرض الشقيقة الحسي والسمنة، وارتفع ضغط الدم وقلة الحركة.

إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة المخ

كشف الفنان محمد علي رزق عن إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ وذلك من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك، قائلا: «الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، الرجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة».

ويذكر ان أخر أعمال الفنان أحمد إبراهيم، مسلسل «سلسال الدم» بأجزائه، ومسلسل جراند أوتيل، والجماعة، ولدينا أقوال أخرى.