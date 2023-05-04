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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الحكومة الروسية بشأن تخفيض إنتاج النفط

النفط
النفط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن موسكو ملتزمة بالتخفيض الطوعي لـ إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا من فبراير الماضي حتي نهاية العام وفقا لتعدها.

وأضاف نوفاك في تصريحات له اليوم، أن هناك تكهنات لا أساس لها من الصحة منتشرة في الصحافة الإعلام بشأن  مستويات إنتاج النفط، تؤكد روسيا التزامها بمستويات خفض الإنتاج الطوعية للنفط.

وأشار إلى أن المستوي المستهدف تخفيض النفط هو 500 ألف برميل يوميا والتي تم البدأ العمل به منذ فبراير حتي نهاية العام الحالي، لافتا إلى أنه سيجري تنفيذ المراقبة وفقا لمصادر مستقلة.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، أن الانخفاض في كمية صادرات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تقدر بثلثي الكمية، تم تعويضة جزئيا من خلال الصادرات المنقولة بحرا.

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