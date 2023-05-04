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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نصف جنيه زيادة في تعريفة الأجرة بالمنوفية.. ونائب المحافظ يتفقد المواقف بالباجور

نائب محافظ المنوفية
نائب محافظ المنوفية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة

أعلن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، عن تحريك اسعار تعريفة الأجرة في مدن ومراكز محافظة المنوفية وذلك بواقع نصف جنيه بين المراكز المختلفة.

وشدد أبو ليمون علي رؤساء المدن والوحدات المحلية متابعة تنفيذ رفع تعريفة الأجرة في مواقف المحافظة والتزام السائقين بها وعدم زيادة الأسعار عن المقرر لها.

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كما تم تعليق لافتات بتعريفة الأجرة الجديدة في مواقف السيارات بالمحافظة مع التشديد علي الالتزام بتطبيقها دون زيادة.

وتابع محمد موسي نائب محافظ المنوفية، اليوم تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة بمدينة الباجور رافقته  المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، اللواء خالد جمال الدين نائب مدير مشروع المواقف وذلك بمواقف الباجور.

وتم التنبيه علي السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة لنقل الركاب، حيث سيتم المتابعة الميدانية المستمرة وتشديد حملات الرقابة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد قررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023 .

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه  عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين  95  وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن .

تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
تطبيق تعريفة الأجرة في مواقف المنوفية
التسعير التلقائي للمواد البترولية المنوفية اليوم تعريفة الأجرة زيادة سعر السولار محافظ المنوفية محافظة المنوفية

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