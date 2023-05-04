غير كفء .. ترامب يسخر من قدرات بايدن

سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من القدرات البدنية للرئيس الحالي، جو بايدن، ومهاراته في لعبة الجولف، قائلا إنه يمكن أن يفوز بالانتخابات ثلاث مرات في عام 2024.

وحسب صحيفة “The Irish Examiner” الإيرلندية، قال ترامب بسخرية بعد أول ضربة له في ملعب الجولف: "هل تعتقد أن بايدن يمكنه فعل ذلك؟ لا أعتقد ذلك”.

كما وصف ترامب بايدن بأنه "شخص غير كفء".

بالإضافة إلى ذلك، عندما سئل عما إذا كان واثقًا من قدرته على الفوز على بايدن في الانتخابات الأمريكية المقبلة، أجاب ترامب: "يمكنني الفوز بها ثلاث مرات".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024.

وأعلن ترامب في نوفمبر 2022 دخوله في الصراع على الرئاسة.