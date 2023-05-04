تامر أمين: أنغام الصوت النسائي رقم واحد في مصر والباقي بعدها بمراحل

قال الإعلامي تامر أمين أن إحنا عندنا قيمة فنية وطربية وصوتية عظيمة وكبيرة هي الفنانة أنغام، والتي لها نصيب كبير من اسمها هي أسمها أنغام وصوتها فعلا كله أنغام.



وتابع تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أنغام صوت لا يتكرر كثيرا وأيضا احساس لا يتكرر وعندما يجتمع الإحساس والصوت الدنيا كلها بتبقى طرب وكل هذا ربنا حاطه في أنغام وهي موهبة كبيرة لازم تشكر ربنا عليها، ومحافظة على موهبتها وفنها وعلى الاحترام في فنها قائلا: "أنغام ولا عمرها قالت أمشي مع الموجة ولا أركب الترند ولا عمرنا سمعنا عنها مشكلة".

أنغام رقم واحد في مصر

ونوه تامر أمين أن أنغام استثمرت في الفن والفن اليوم يكافئها والدليل أن حاليا الناس في مصر شايفنها في حته تانية وأنغام قدوة للفنانين الصغار، ومحافظة على احترامها لنفسها ولغيرها وطول الوقت في حالها ولا عمرنا سمعنا عنها مشكلة وهذه الفنانة تستحق كل احترام وتكريم، وأنغام الصوت النسائي رقم واحد في مصر والباقي يجي بعدها بمراحل وكنت أتمنى أن يتم تكريمها في مصر مثلما تم تكريمها في السعودية قائلا: "بلدها اولى بيها".

