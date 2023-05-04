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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاء الهيمنة.. عملة بريكس الجديدة تعلن بداية نهاية الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

وسط جهود التخلي عن الدولار الأمريكي، والظهور المتزايد لمجموعة “بريكس”، فإن عملة بريكس الجديدة تهدد وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، كما تزايد استخدام العملات الوطنية بين الدول.

ويتزايد انتشار اليوان الصيني وسط تحالف البريكس، وعلاوة على ذلك، أصبح مستقبل الدولار الأمريكي موضع شك كبير بسبب استمرار المفاوضات بشأن عملة بريكس.

ويتطلب فهم التهديد المحتمل لعملة بريكس على الدولار الأمريكي أولاً فهم كيف أصبح الأخضر عملة الاحتياطي العالمية.

وعلى وجه التحديد، بعد الحرب العالمية الثانية، انتقلت الولايات المتحدة من دور قيادي إلى نظام عالمي، ولأنها لم تتأثر بالحرب وامتلاكها عددًا كبيرًا من احتياطيات الذهب والموارد الأخرى، فقد وقفت الولايات المتحدة شامخة.

ومع ذلك، قبل الحرب العالمية الثانية، وضعت الولايات المتحدة نظامًا عالميًا جديدًا يُعرف الآن باسم اتفاقية بريتون وودز.

وعلى وجه التحديد، في بريتون وودز، نيو هامبشاير، اجتمعت 44 دولة لتطوير نظام عالمي جديد، وفكت تلك الدول الحليفة ارتباطها بمعيار الذهب بـ الدولار الأمريكي بدلاً من ذلك.

وبعد ذلك، تم ربط الدولار الأمريكي باحتياطي الذهب الأمريكي، والذي سيكون بمثابة وكيل. بعد ذلك، ستحتفظ البنوك المركزية لتلك البلدان بسعر صرف ثابت مقابل الدولار، والذي يمكن استبداله بالذهب، ما أدى إلى حدوث تراكم دولي للعملة الأمريكية، حيث تنظم الدول عملاتها الخاصة فيما يتعلق بالدولار.

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ومن الجوانب الأخرى لاتفاقية بريتون وودز إنشاء صندوق النقد الدولي في نهاية المطاف، حيث ستقدم تلك المنظمة قروضًا إلى الدول الأعضاء فيها بينما تخلق نطاقًا أوسع للوصول إلى العملة الخضراء.

وفي النهاية، سيكتسب الدولار هيمنة منقطعة النظير، في عام 2022، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدولار يحتفظ بأكثر من 58٪ من إجمالي احتياطيات العملات في العالم.

بدلاً من ذلك، يحمل اليورو 20.47٪ فقط، بينما يمتلك اليوان الصيني 2.69٪ فقط.

وفي النهاية، احتفظ الدولار الأمريكي بمبلغ غير مسبوق قدره 6.47 تريليون دولار في الربع الرابع من أصل 11.96 تريليون دولار من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي.

ومع ذلك، تغير الكثير من ذلك مع العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا وكنتيجة لغزو أوكرانيا، سعت العقوبات إلى فصل موارد روسيا عن بقية العالم.

وعلى العكس من ذلك، أظهر الإجراء أن الولايات المتحدة لن تعمل بالموضوعية المطلوبة للحفاظ على الموارد المالية العالمية.

بعد ذلك، سيؤدي هذا التطور إلى النمو البارز لدول بريكس.

وتتألف مجموعة “بريكس” حاليًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وقد وجدت الدول زخمًا ضد الإجراءات الأمريكية.

وهكذا، بدأ يتشكل احتمال وجود عملة احتياطي عالمية مختلفة.

عملة البريكس كاحتياطي عالمي؟

وأوضحت كريستالينا جورجيفا،  المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، وجهة نظرها بشأن وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية.

واعترفت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بوجود تخلٍ تدريجي عن استخدام الدولار الأمريكي.

وقالت "جورجيفا"، خلال مناقشة في معهد ميلكن التحليلي في واشنطن، "ليس هذا هو الشيء الرئيسي الذي يثير قلقي. في الواقع، هناك تخلي تدريجي عن استخدام الدولار الأمريكي. لكن لا أري بديلاً للعملة الأمريكية في المستقبل القريب”.

ولكن على العكس من ذلك، فإن صعود بريكس يمثل نقطة مراقبة مثيرة للاهتمام.

وذكرت التقارير التي سبقت قمة البريكس السنوية التي ستعقد هذا الصيف أن أكثر من 19 دولة تسعى للحصول على عضوية الكتلة.

ومع ذلك، فإن توسيع المجموعة لتشمل 24 دولة سيجمع أكثر من 47٪ من سكان العالم و 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، تعد دول البريكس من كبار منتجي النفط، ما قد يؤدي إلى التخلص من البترودولار.

وفي الوقت الحالي، تعد الدول الخمس من المساهمين الأساسيين في إنتاج النفط في العالم.

علاوة على ذلك، حولت المملكة العربية السعودية بالفعل مستوطنات النفط الدولية، مستخدمة اليوان الصيني مؤخرًا.

وتسعي المجموعة إلي اتخاذ خطوة حاسمة لإنشاء عملة البريكس في نهاية المطاف.

علاوة على ذلك، أعلنت الأرجنتين أنها ستقوم بتسوية الصفقات الدولية باستخدام اليوان الصيني أيضًا، في إشارة واضحة للتخلي عن الدولار الأمريكي.

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