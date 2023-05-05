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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة خير الله عن شيرين عبد الوهاب : في أفضل حالاتها بحفل روائع محمد الموجي

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

أشادت الناقدة ماجدة خير الله باداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين . 

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مره قبل ماتغني الواحد بيبقي حاطط ايده علي قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكايه علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في افضل حالاتها من حيث المظهر والاداء وقدمت اغنيه انا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسه وذكرتنا بصوت الكروان فايزه احمد صاحبه الصوت المخملي البديع. 

تصدر هاشتاج روائع الموجي تريند مصر والسعودية، تزامنا مع انطلاق حفل ليلة الموجي المقيم بالمملكة العربية السعودية. 

واننشرت التعليقات الإيجابية على الحفل، حيث أكد الآلاف من المغردون أن الحفل سهرة موسيقية عالمية وليلة استثنائية للموسيقار الراحل لأنها تضم كبار المطربي العرب.

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وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد  أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

الفنانة شيرين عبد الوهاب العربية السعودية الملحن والموزع عزيز الشافعي المملكة العربية السعودي المملكة العربية الموزع عزيز الشافعي الموسيقار حلمي بكر

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