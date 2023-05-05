السوبر المصري .. الأهلي يضغط وبيراميدز يدافع والتعادل السلبي يسيطر بعد ربع ساعة

شهدت الربع ساعة الاولي من لقاء النادي الأهلي وبيراميدز ضغطا متواصلا من المارد الأحمر قابله استبسال دفاعي من الفريق السماوي في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

بدأ اللقاء بضغط من فريق بيراميدز وراوغ مصطفى فتحي دفاعات الأهلي لكن مدافع المارد الاحمر نجح فى ابعاد الكرة.

ونجح على جبر مدافع بيراميدز في افسال احدى الكرات الخطيرة للنادي الاهلي امام منطقة الجزاء وتسبب فى ضربة حرة للمنافس .

وفشل أحمد عبدالقادر فى السيطرة على الكرة التي ارسلها على معلول داخل منطقة الجزاء لتمر الي جوار مرمي فريق بيراميدز في الدقيقة الثانية.

وحصل النادي الأهلي على ضربة ركنية في الدقيقة الخامسة ارسلها على معلول وتنجح دفاعات بيراميدز فى التشتيت الي منتصف الملعب.

وقاد أحمد عبدالقادر هجمة فى الدقيق الثامنة وارسل الكرة داخل منطقة الجزاء تمر من اعلى رأس محمد شريف داخل منطقة الجزاء لفريق بيراميدز .

واحتسب حكم اللقاء ضربة حرة لصالح بيراميدز عقب تعرض وايد الكوني الي عرقلة من جانب محمد هاني لاعب الأهل في الدقيق التاسعة.

وتعرض رمضان صبحي نجم بيراميدز الي عرقلة من جانب مروان عطية لاعب الاهلي.

وجاء تشكيل النادي الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتواجد على دكة البدلاء كل من محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وافشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخرى وأحمد حسن كوكا

فيما جاء تشكيل نادي بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس