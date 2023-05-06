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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيرين: الموسيقي زي الفل كل واحد يختار إللي عاوزه

شيرين
شيرين

وصفت المطربة شيرين عبدالوهاب، وضع الموسيقى في الفترة الحالية بأنه جيد جدا، مضيفا: الموسيقى الحالية زي الفل.. وكل واحد يختار اللي عاوز يسمعه.


وتحدثت الفنانة شيرين  عبد الوهاب خلال اللقاء عن سعادتها بلقاء جمهورها في الفترة القادمة، من خلال حفل يحمل عنوان "صوت إحساس العرب"، يقام في الرياض حسب ما تم الإعلان عنه مؤخرا.

وكشفت عن المطربين اللاتي تحب الاستماع إليهن حيث أكدت أنها تحب الاستماع إلى أم كلثوم وعبدالحليم حافظ في منزلها.

ونوهت:" لو أنا في البيت، ومولعة شمعتين، وحابة أعمل دماغ حلوة بالمزيكا هسمع عبدالحليم وأم كلثوم، وأنا بعمل كده، وخصوصًا لما بطبخ".

الفترة الحالية الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين المطربة شيرين عبدالوهاب المطربة شيرين عبدالحليم حافظ

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