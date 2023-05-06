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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشارية صحة نفسية: يجب تجنب المقارنات المقحفة بين طلاب الثانوية العامة

دكتورة ولاء شبانه
دكتورة ولاء شبانه أستشاري الصحة النفسية

قالت الدكتورة ولاء شبانة أستشاري الصحة النفسية، إن المصريين يتأصل فيهم فكرة أن الطالب يهيئ نفسه للمذاكرة للثانوية العامة فقط، وهذا مما يؤثر السلب على نفسية الطالب بشكل سلبي، وهذه من الثقافات الخاطئة.


وأكدت "شبانة" خلال لقائها بفضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة التناول هي فكرة مهمة في التعامل بها مع طالب الثانوية العامة، وهي تتركز علي  الفهم بأن سنوات الثانوية هي بالفعل سنوات لتحديد المسار، ولكن مع احترام الفروق  الفردية للطالب مع زملائه وحتى مع أخواته فطريقة التناول هو الشيئ المهم بالنسبة للتعامل مع الطالب في هذه المرحلة المهمة.


وأضافت ولاء شبانة، أن احترام القدرات الذاتية للطالب شيء مهم جدا ويجب أخذه فى الاعتبار، وعدم مقارنته بأصحابه او أخواته، وإعطاء الحرية الذاتية لطالب الثانوية العامة، واحترام الفروق الفردية وتجنب المبدأ السلبي للمقارنات المقحفة، واحترام اختياره للطريق الذي يحدده.

 


 

ثانوية العامة ولاء شبانة استشاري الصحة النفسية فكرة التناول أحترام القدرات الذاتية مقارنات المقحفة

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