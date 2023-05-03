وزير التعليم: جهات سيادية تشارك في تأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك خطة تأمين مشددة لنقل امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان السير الامتحانية



واوضح وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي للثانوية العامة ، أن هناك جهات سيادية تشارك في عملية نقل صناديق أسئلة الامتحانات ، قائلا:" لا داعي للقلق".

واشار إلى أن عدد الطلبة في كل لجنة ثانوية عامة 20 طالبا بكل لجنة فرعية

واكد سيتم تأمين المراقبين داخل اللجان بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم عمل تدوير للعمال داخل لجان الامتحانات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات كثيرة لكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة وفى حالة ما إذا قام رئيس اللجنة بإبلاغ الوزارة بأن هناك غشا سوف يتم مراجعة أوراق الطلاب فى التصحيح.