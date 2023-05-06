خالد عباس: شركة العاصمة الإدارية تقدم كل التسهيلات للمستثمرين والمطورين

قال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه عندما يحدث أي تطور أو تغيير اقتصادي يتجه الناس جميعا إلى شراء عقارات وتزيد المبيعات عن السنوات السابقة، مشيرا إلى أن أكثرية الناس يتوجهون إلى شراء عقارات، وأن التغييرات في سعر الدولار تدفع المستثمرين إلى الإقبال على شراء عقارات.

وأكد "عباس"، خلال لقائه ببرنامج "عقار" المذاع على فضائية "أون تي في"، أن شركة العاصمة الإدارية تتعامل مع المستثمرين في العاصمة الإدارية بأن تعيد الجدولة بشكل أو بآخر بهدف إحداث التنمية، وفى الوقت نفسه المحافظة على حقوق الشركة وإدارتها بمساهميها وتحقيق "التارجت" كإدارة تنفيذية.



وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لم يكن هناك تعثر في العاصمة الإدارية، ولكن من الممكن أن تحدث بعض التأخيرات فى التسليم ووجود بعض المشروعات المتأخرة، خاصة بعد أزمة كورونا التي اجتاحت العالم وأيضا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الشركة أعطت وقتا للتسليم والتنفيذ، وأن أكثر مطالب المستثمرين هو التنفيذ، وأن الشركة أعطت للمرحلة الأولى 6 أشهر للتنفيذ، وذلك للجدية فى التنفيذ والتسليم.

واختتم "عباس" تصريحاته منوها إلى أن المرحلة الثانية والثالثة تحت التخطيط، وتم طرح "مناقصة" بهدف جذب مكاتب عالمية بهدف تنفيذ خطة المرحلة الثانية والثالثة والتسويق الجيد لها.

وذكر أنه بالفعل اشتركت 4 مكاتب عالمية مع الشركة لعمل تخطيط المرحلة الثانية والثالثة، ويجب تفعيل هذه المرحلة وتتشارك مع مكاتب عالمية للتخطيط، وسوف يتم قريبا عرض المرافق وبناؤها، لافتا إلى أنه يتم تقديم كل التسهيلات للمستثمر أو المطور ومساعدته بكل الطرق، وأن هناك بعض الأراضي لم يتم طرحها فى المرحلة الأولى فى أماكن مميزة جدا، ولكن سوف تطرح قريبا.



