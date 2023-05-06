بطل فيلم لا مؤاخذة.. حقيقة ظهور حسين الشحات مع أحمد داش في السينما

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، بوست منتشرا بشكل كبير جدًا لصورة تجمع طفلين صغيرين، مع تعليق: "احمد داش وحسين الشحات من بروفات فيلم لا مؤاخذة".

جاء ذلك بالتزامن مع تألق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسين الشحات مع الفريق حاليا، وتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

حقيقة مشاركة حسين الشحات السينمائية

بالبحث عن أصل الصورة، تبين أنها تجمع بين الفنان أحمد داش والفنان معاذ نبيل من بروفة فيلم لا مؤاخذة، وليس داش وحسين الشحات كما زعم البعض.

وبالعودة إلى تتر فيلم لا مؤاخذة، نجد أن الطفل الموجود في الصورة إلى جانب داش هو الفنان الشاب معاذ نبيل، وهناك لقاءات صحفية وتلفزيونية لداش ونبيل عام 2014 (وقت صدور الفيلم) يتحدثان فيها عن الفيلم.

أحمد داش ومعاذ نبيل

وبعد انتشار الصورة على نطاق واسع، كتب الفنان معاذ نبيل عبر حسابه على الفيسبوك قائلًا: "صفحات كتير منزلة ليا أنا وأحمد داش من بروفة وقت تصوير فيلم لا مؤاخذة وبجد كمية تعليقات حلوة أوي بجد أنا ممتن ليكم وبإذن الله أقدر أكون عند حُسن ظنكم وأرجع على خير. وأحب أوجه رسالة لحسين الشحات وأقوله احلق شعرك علشان انت مسببلى قلق".

فيلم لا مؤاخذة

فيلم لا مؤاخذة الذي عُرض عام 2014، شارك فيه عدد من النجوم من بينهم الفنان هاني عادل والفنانة كندة علوش والفنان بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج الفنان عمرو سلامة.

وتدور أحداث الفيلم حول "طفلٍ مسيحي يُتوفى والده على نحو مفاجيء، وسرعان ما تتراكم المشاكل على والدته حين تكتشف أن ميراث زوجها متمثلٌ في ديونٍ طائلة، فتضطر الأم لنقل الطفل إلى لمدرسة حكومية بدلًا من مدرسته الخاصة.

وحيث إن هذا الطفل خائف من الاضطهاد الديني، فيدعي أمام الجميع في المدرسة أنه طفل مسلم لتتوالى الأحداث".

حسين الشحات يتوج بلقب السوبر

الجدير بالذكر أن اللاعب حسين الشحات، قد توج مع النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة عشرة في تاريخ الفريق، بعد أن حسم المباراة النهائية أمام بيراميدز بهدف نظيف.

جاء ذلك في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، مساء أمس الجمعة.

جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 96 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء نفذها الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بعد تدخل عنيف من محمد حمدي ضد محمود عبد المنعم "كهربا" داخل منطقة الجزاء.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده من الألقاب هذا الموسم إلى ثلاثة، بعد كأس مصر والسوبر الإفريقي، ولا يزال يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويلعب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.