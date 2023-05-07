التربية والتعليم: نتابع الشكاوى الخاصة بالدخول على الامتحان الإلكتروني

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن أمس السبت كان بداية الامتحانات للطلبة المصريين في الخارج.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة والمذاع عبر قناة الأولي المصرية: "أصدرنا بيان منذ يومين يتعلق بالإجراءات الخاصة بالدخول على المنصة وإجراء الامتحانات واتحنا منذ يومين اختيارين للطلاب الأول إجراء الامتحانات إلكترونيا من خلال الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية أو الدخول على الرابط الخاص بتحميل ملفات الامتحانات”.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: نتابع الشكاوى المستمرة للدخول على الامتحان الإلكترونى وإمكانية تحويل الملف الخاص بالامتحان ومحاولة حله.