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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب يكشف وظيفة محمد صلاح بعد الإعتزال

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

خمن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وظيفة النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، بعد اعتزاله كرة القدم.


وقاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول للفوز على برينتفورد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث أحرز النجم المصري هدف اللقاء الوحيد.


وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":" نعلم جميعا أنه وبالأرقام التي يحققها وبعد أن يعتزل ويعمل كمحلل تلفزيوني، سيُنظر إلي محمد صلاح كأحد العظماء على مر العصور، لكنه الآن لا يزال في مسيرته وقد لا يقدره بعض الناس بالشكل الكافي، لكن من ناحيتنا نقدره جيدًا".


أضاف:" محمد صلاح مهم بالنسبة لنا وجيد للغاية، إنه يستحق كل الثناء الذي حصل عليه وسيحصل عليه بعد نهاية مسيرته، هكذا هو الحال، فهو في نادٍ لديه أفضل العظماء الذي كانوا لدينا في الماضي، ويصبح أول من يسجل في 9 مباريات متتالية على أرضه، إنه أمر استثنائي للغاية".


تابع:" أن تسجل 30 هدفا مرة أخرى هذا الموسم هو أيضا يعد أمرا استثنائيا للغاية، كما أنه يصنع الكثير من الأهداف أيضا وغالبا ما يشارك في أهدافنا ليس فقط من خلال التمريرات الحاسمة أو الإنهاء، غالبا مع التمريرة الثانية أو الثالثة وهو أمر أيضا بنفس الأهمية، إنه رائع للغاية".

كلوب محمد صلاح صلاح برينتفورد الدوري الإنجليزي

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