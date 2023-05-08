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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 8-5-2023

صدى البلد

يهتم كثيرون بمتابعة أسعار الذهب محليًا وعالميًا، خاصة أسعار الذهب في دول الخليج، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في السعودية بالريال السعودي، والدولار الأمريكي، خلال التعاملات اليوم الإثنين الموافق 8-5-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-5-2023

الذهب اليوم في السعودية

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 213.50 ريال سعودي، و 56.93 دولار أمريكي.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 24  حوالي 243.99  ريال سعودي، و 65.06 دولار أمريكي.

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 223.66 ريال سعودي، و 59.64 دولار أمريكي.

 

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 183.00 ريال سعودي، و 48.80 دولار أمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 142.33 ريال سعودي، و 37.95 دولار أمريكي.

 

سعر الذهب اليوم في السعودية

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 1,708 ريال سعودي، 455.44 دولار أمريكي.

وسجل سعر أوقية الذهب حوالي 7,588  ريال سعودي، و 2,023 دولار أمريكي.

ووصل سعر كيلو الذهب حوالي 243,992 ريال سعودي، 65,061 دولار أمريكي.

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، لذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:-

1 - معدل سعر الفائدة عالميا : و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

2 - أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب اسعار الذهب الجنيه الذهب الدولار الأمريكى الذهب عيار 18 الذهب عيار 21

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