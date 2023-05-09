الآثار: مصر للطيران تعيد 4 قطع أثرية مصرية مهربة من إيطاليا

قال الدكتور شعبان عبد الجواد مدير إدارة الأثار المستردة بوزارة السياحة والأثار، إن مؤسسة مصر للطيران من مؤسسات مصر الوطنية ولها دور مهم وأساسي فى عمليات الأثار، ووجة الشكر لهذه لمؤسسات الدولة وأن هذا أكبر دليل على أن جميع المؤسسات تعمل فى بوطقة واحدة لعمل وطني هام و أسترداد أثار مصرالمهربة من الخارج.



وأكد "عبد الجواد" خلال مداخله هاتفيه ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على فضائية " الاي تي سي" تقديم الإعلامية " أنجى أنور" أن جميع مؤسسات الدولة تكاتفت لإسترداد أثار مصر المهربة،مضيفا أن مصر للطيران ووزارة الخارجية العريقة التي تتمثل في السفير" بسام راضي" و مكتب التعاون الدولي تعاونوا على ذلك ، وأنه لا يوجد مؤسسة او جهاز من أجهزة الدولة يعرف فكرة التقاعس، ولكن الجميع يعمل كمجموعة واحدة وبهدف واحد، وهو إستعادة كل أثار مصرالتى تم تهربيها أو خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، وهذا ما جعل مصر تنجح في إسترداد الالأف من القطع الأثرية، حيث إنه في عام 2011 وحتى الأن تم إسترداد أكثر من 30 الأف قطعة أثرية وهذا يعتبر نجاحا كبيرا لكل مؤسسات الدولة.

ما تم أسردادة من إيطاليا

وعدد مدير إدارة الأثار المستردة بوزارة السياحة والأثار، الأثار التي تم أستردادها من إيطاليا حيث تم أسترجاع 4 قطع أثرية وهما جزء من تابوت خشبي مزود بزخارف من اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي، وهذا ما تم ضبطه فى إحدي المدن الإيطالية وأستمر التفاوض عليه من 2017 وحتي 2020 وتم تسليمه فى السفارة، وأيضا تم ضبط رأس التمثال والأنية من الفخار وهذا ما تم ضبطهم فى 2018 بإحدي المدن الإيطالية وتم تلسيمهم في 2021، وأيضا " عمود الجيت" هو إحدي التمائم المهمة فى مصر القديمة و أيضا تم تسليمه.

وذكر هشام عبد الجواد، انهم يستطيعوا أن يتعرفوا على أماكن وجود قطع أثرية مصرية مهربة من خلال شبكة المعلومات الدولية، وما يتم ضبطة بالمطارات والموانئ العالمية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية وجهات إنقاذ القانون فى العالم.