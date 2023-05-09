عبستك ازاي وانتي مش بستاني.. محادثة حسن شاكوش وزوجته تفجر موجة سخرية

نقلا عن فضائية العربية، فقد أثار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وزوجته موجة سخرية عارمة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع التقرير أن ذلك بعدما نشرت زوجته ريم طارق لصورة من محادثة قالت أنها تجمعهما، لكنها مليئة بالأخطاء اللغوية الى حد يصعب معه فهم معنى الرسائل ويقول شاكوش لزوجته طبقا لصورة المحادثة: "عبستك ازاي وأنتي مش بستاني".

سخرية نجوم الفن من حسن شاكوش

وأضاف التقرير أن هذا ما دفع الكثيرين للسخرية من حسن شاكوش، وأيضا سخر بعض نجوم الفن من رسالة حسن شاكوش وريم طارق حررت مؤخرا محضر ضد حسن شاكوش واتهمته بطردها من المنزل والاستيلاء على ذهبها وإيصال المؤخر بقيمة 500 ألف جنيه.