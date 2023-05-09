آداب حلوان: نقدم برامجا تدريبية للطلاب لرفع كفاءتهم

يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان العديد من البرامج التدريبية للطلاب بهدف تنمية المهارات و تأهيلهم لمواجهة التطور التكنولوجي و متطلبات سوق العمل ، و تطوير العملية التعليمية لاعداد اجيال قادرة على تحقيق التنمية .

وكشفت الدكتور مها حسنى عميد كلية الآداب عن أن مركز اللغات بالكلية يقدم العديد من البرامج التدريبية بهدف تنمية مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم ، وتابعت عميد كلية الآداب أنه تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

كما نوهت عميد آداب حلوان، بأن الدورات التدريبية التي تقدم بالمركز تعمل على تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهارته اللغوية .

وأعلنت إدارة مركز اللغات بجامعة حلوان انه على الطلاب الراغبين فى الحجز والاستعلام عن الدورات التدريبية التى يقدمها المركز سرعة التوجه لمبني المركز بكلية الآداب و تقديم المستندات والرسوم المطلوبة و التى تشمل صورة بطاقة الطالب .