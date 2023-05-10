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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رضا حجازي: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيا.. التعليم العالي تعلن توصيات الملتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

آداب القاهرة تعلن موعد امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الدبلومات والماجستير و الدكتوراه للفصل الدراسى الثانى للعام الجاامعى 2022-2023 .

رضا حجازي: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيا

إلتقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، بالدكتور عزمي محمود محافظة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة الأردن؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير المنظومة التعليمية، وذلك على هامش "المنتدى العالمي للتعليم 2023" المنعقد في لندن خلال الفترة من  ٧ إلى ١٠ مايو الجاري.

التعليم العالي تعلن توصيات الملتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام فعاليات الملتقى السنوي الرابع الذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المـهني تحت عنوان "The Way Forward" خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بفندق سانت ريجيس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

فتح باب القبول لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية IG بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم للقبول للجامعة من طلبة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية (IG)، والطلاب الوافدين، للفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2023/2024، وذلك بدء من اليوم الثلاثاء، كما يحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى، يأتى ذلك فى إطار توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

آثار القاهرة: تشكيل لجنة طوارئ عليا بالكلية لحل أي مشكلة أثناء الامتحانات

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن بعض التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى نهاية الشهر الجارى . 

 

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