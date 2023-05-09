الإمارات: على إسرائيل وقف عمليات التصعيد في غزة

أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الغارات الإسرائيلية على غزة، والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء.

ودعت الإمارات قوات الإحتلال إلي وقف التصعيد والامتناع عن خطوات تفاقم التوتر بالمنطقة. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

كما أدان الاتحاد الأوروبي هدم مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبي، في قرية جبة الذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد القوات الإسرائيلية.

وشنت إسرائيل ضربات ضد قطاع غزة في فلسطين فجر اليوم، أدت إلى استشهاد 13 شخصا من بينهم ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، وإصابة 20 فلسطينياً، من بينهم نساء وأطفال، واستمرت الغارة ساعتين، واستهدفت طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية منازل أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين.

وجاءت هذه العملية العسكرية بعد أقل من أسبوع على إعلان هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد تصعيد أشعلته وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، داخل سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يومًا.