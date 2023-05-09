شعبة السيارات تكشف أسباب تراجع المبيعات| تفاصيل

قال الدكتور نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات قلت استيرادها وأن المبيعات انخفضت نتيجة وقف إستيراد السيارات، فقطاع السيارات هو أول قطاع لديه الكود التضخمي فالأسعار زائدة بشكل كبير ولا يوجد مبيعات وهذا سوف يتكرر فى النصف الثاني من السنة، وأن عدم استيراد السيارات بالشكل الذي يوفي الاحتياج المطلوب يجعل الأزمة مستمرة.



وأكد "درويش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية "الإي تي سي" تقديم الإعلامية أنجي أنور، أن مشكلة ارتفاع أسعار السيارات وعدم تواجدها بالشكل الذي يوفي احتياج العملاء سوف تقل عندما يتم استيراد أعداد كبيرة من السيارات، وأن ما تم استيراده من خلال الموانئ سوف يقلل من السعر بنسبة بسيطة.

وأضاف أنه نتيجة للعرض القليل والطلب الكبير تتفاقم المشكلة بشكل كبير ويحدث ارتفاع فى زيادة الأسعار بشكل كبير، وأن كلما يزيد الطلب والعرض يكون قليل تزيد المشكلة، ناصحا أن كل من يمتلك سيارة يحافظ عليها بشكل كبير إلي أن يتم أستيراد دفعات كبيرة من السيارات لتواكب الطلب، ولا يقرر العميل عملية البيع إلى أن يقرر عملية الشراء لسيارة جديدة وأن التغيير فى سعر السيارات أصبح كل ساعة.

وأوضح أن قطع غيار السيارات لا تتوافر نتيجة لعدم الإستيراد، وهذا ما يعرقل عمليات تصليح السيارات المستعملة أو الجديدة، مضيفا أن كلما قل الطلب على شراء السيارات قلت الأزمة.