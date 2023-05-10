الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ ورياح مُحملة بالأتربة

قال محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء سوف تزداد مصادر الكتل الهوائية عن الفترات الماضية وسوف تبدأ كتل جنوبية اعتبارًا من اليوم سوف تكون درجات حرارتها مرتفعة مع تسخين فى طبقات الجو العليا وسوف تسجل العظمى على القاهرة 31 درجة مئوية.

وأكد " القاياتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" مصر جديدة" المذاع على فضائية " الـ إي تي سي" تقديم الإعلامية "إنجي أنور" أن ارتفاع درجات الحرارة سوف تزداد فى منطقة جنوب الصعيد وشمال الصعيد وسوف تصل درجات الحرارة على جنوب الصعيد يوم الخميس القادم إلى 40 درجة مئوية.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود شبورة مائية معتادة خلال ساعات الصباح الباكر، وأن ارتفاع درجات حرارة الجو يصل إلى 4 درجات اعتبارًا من الغد.

وأوضح أن هناك نشاطًا كبيرًا للرياح خلال الأيام القادمة التي تكون مُحملة بالأتربة والرمال بشكل كبير للظهير الصحراوي لمحافظات شمال الصعيد يوم الخميس القادم، وهذا يعتبر منخفضًا خماسينيًا.