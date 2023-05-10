عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ ورياح مُحملة بالأتربة

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قال محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء سوف تزداد مصادر الكتل الهوائية عن الفترات الماضية وسوف تبدأ كتل جنوبية اعتبارًا من اليوم سوف تكون درجات حرارتها مرتفعة مع تسخين فى طبقات الجو العليا وسوف تسجل العظمى على القاهرة 31 درجة مئوية.

 

وأكد " القاياتي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" مصر جديدة" المذاع على فضائية " الـ إي تي سي" تقديم الإعلامية "إنجي أنور" أن ارتفاع درجات الحرارة سوف تزداد فى منطقة جنوب الصعيد وشمال الصعيد وسوف تصل درجات الحرارة على جنوب الصعيد يوم الخميس القادم إلى 40 درجة مئوية.

 

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود شبورة مائية معتادة خلال ساعات الصباح الباكر، وأن ارتفاع درجات حرارة الجو يصل إلى 4 درجات اعتبارًا من الغد.

 

وأوضح أن هناك نشاطًا كبيرًا للرياح خلال الأيام القادمة التي تكون مُحملة بالأتربة والرمال بشكل كبير للظهير الصحراوي لمحافظات شمال الصعيد يوم الخميس القادم، وهذا يعتبر منخفضًا خماسينيًا.

 

 

هيئة الأرصاد الجوية 31 درجة مئوية القاهرة طبقات الجو العليا ارتفاع درجات الحرارة جنوب الصعيد شبورة مائية شمال الصعيد منخفض خماسيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

لن يشارك مرة أخرى.. شبانة يعلن رحيل نجم الزمالك نهاية الموسم

تونس.. إطلاق نار في كنيس يهودي بجزيرة جربة |فيديو

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. القاهرة وجوبا تسعيان لتسوية الأزمة السودانية.. البابا تواضروس يتوجه إلى الڤاتيكان

بعد عبد المنعم وفتحي .. نجم جديد من الأهلي على رادار نادٍ سعودي

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-5-2023

القائمة الكاملة لأسعار سيات الجديدة فى مصر

3 كلمات تغفر ذنبك وتسد دينك وتوسع رزقك.. ردده طوال اليوم

العدوان على غزة.. 15 شهيداً و22 جريحا.. والاحتلال الإسرائيلي يترقب رد المقاومة الفلسطينية وسط إدانات عربية ودولية واسعة.. ودعوات لاجتماع عاجل لمجلس الأمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من سيارتها.. حلا شيحة تصدم متابعيها بهذه الإطلالة

لو عندك نزلة برد .. نصائح لتخفيف جفاف الأنف

وش نظافة وتأسيس.. أم ولاء نقاشة ومربية أجيال| فخر سيدات مصر

تحذير.. 8 علامات فى العين تكشف الإصابة بمرض خطير

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ