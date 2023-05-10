السياحة على مائدة الحوار الوطني..نصائح ذهبية لصياغة خريطة القطاع..وخطة جذب بالذكاء الاصطناعي

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.



قال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق ، الخريطة السياحية لمصر تحمل العديد من المنتجات السياحية وأدوات وسائل الجذب تتحسن بشكل يحقق الـ 30 مليون سائح بدخل 30 مليار جنيه .

تكنولوجيا السياحة

أوضح حسن لـ"صدى البلد" ، أن لصياغة خريطة السياحة المصرية علينا أن نتجه نحو الاستثمار في التكنولوجيا السياحية ومزيد من تطوير البنية التكنولوجيا بتعمق ، في ظل وجود الذكاء الاصطناعي الذى آثار الشهية السياحية للسفر الى مصر بمجرد ظهور بعض الرسومات الفرعونية الفترة المؤخرة.

حرية السائح في التنقل

أكد نقيب المرشدين السياحيين السابق ،أن سياحة مصر "معروفة لدى الجميع" وتحتاج مجرد تذكير ، طارحا سؤالا أننا نريد مضاعفة الأرقام السياحية عبر صياغة خريطة سياحية ، مجيبا علينا التركيز على تحرك السائح بحرية دون تعقيدات مع الالتزام بكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة و احترام قانونها في ظل ما تتمتع به مصر من أمن وأمان.

فتح شركات سياحة جديدة

استكمل حديثه : أن الاستثمار السياحي يجب أن يأت على رأس أولويات صياغة الخريطة السياحية في مصر ، ليس فقط بناء الفنادق وفتح الباب مرة أخرى أمام فتح شركات سياحة مستجلبة ، والعدول عن قرار إيقاف فتح شركات سياحة جديدة في مصر، في ظل التطور التكنولوجي الرهيب.

ضخ دماء جديدة

أشار النحلة إلى أن أي صناعة تحتاج الى ضخ دماء جديدة ، وخلق نوع من التنافسية الجادة ووضع قواعد وقوانين مرنة لإنجاز طفرة سياحية ، لافتا أن لجذب 30 مليون سائح نحتاج إلى إشعال التنافس بين الشركات لجذب الزوار بالإضافة الى تسيير طائرات عارض الى الأسواق السياحية المصدرة لسياحة مصر.

توفير وقت السائح

أضاف إلي ضرورة العمل على توفير وقت السائح الذى يصل انتظاره الى قرابة الساعة لحين توفير شرطة النجدة ، مطالبا بتوفير كافة الدعم للنجدة ، لتلائم حجم الحراك السياحي ، وعلينا وضعها في بؤرة اهتمام رؤية صياغة خريطة السياحة المصرية بالإضافة إلي رفع كفاءة المطاعم و الفنادق.

مرشدين سياحيين لترويج السياحة

وحول أدوات الجذب السياحي شدد على استخدام الذكاء الاصطناعي وترويج مصر بشكل مختلف على مواقع التواصل الاجتماعي ، بالإضافة الي تشكيل قوة من أفضل رجال الإرشاد السياحي لوضع رؤي تسويق سياحة مصر.

أنهى حديثه قائلا : جميع المقترحات والرؤى التي طرحتها عبر “صدى البلد” تعد عناصر هامة جاذبة للسياحة و تعيد صياغة الخريطة السياحية التي تروج لمصر بشكل من الواقع الملموس.

من جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم ، أن كل شبر في مصر منطقة سياحية في واقع حقيقي ونحتاج لوضع خريطة سياحية محدثة نتيجة المجريات العديدة التي شهدها القطاع من اكتشافات أثرية ومنتجات سياحية جديدة وفى إطار ذلك نحتاج نظرة شاملة .

10% استغلال لخريطة السياحة

أوضح عاطف لـ"صدى البلد" ، أن الخريطة السياحية لمصر يجب أن يكون أولي نقاطها تسويق وبيع المنتج السياحي المصري المتميز والمتفرد عن سائر الدول المنافسة ، على امتداد مليون كيلو متر مربع تحتوى على تاريخ وآثار ومحميات طبيعية وبحار بالإضافة إلى السياحة النيلية ، معتقدا أننا لم نستغل سوى 10% منها وضع على الخريطة السياحة ومن هنا علينا القفز بذلك الرقم إلى اضعاف.



خطة خمسية



أشار عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسي علم ، إلى ضرورة وضع خطة خمسية حقيقية تواكب بين استراتيجية الدولة في جذب 30 مليون سائح وصياغة رؤية الخريطة السياحية في مصر ، عبر محورين الأول اتاحة الحرية للسفر في كافة ربوع مصر من الدولة كاملة وليست وزارة السياحة والآثار فقط ، والمحور الثاني تحديد المناطق السياحية المستهدف تطويرها وتنميتها والتحديات التي تواجهها والعمل على حلها.

فك طلاسم التحديات

شرح عبداللطيف أن التركيز على أهم المناطق التي تجذب السائحين "جنوب سيناء – البحر الأحمر – الأقصر وأسوان" ، وفك طلاسم أي تحديات تقابلهم بكل شفافية وجرأة كرأس حربة على الخريطة السياحية هي أساس صياغة سياحة مصر ، واصفا أن هناك مشكلات معوقة للسياحة ولكن بإزالة التحديات ستتضاعف الأرقام السياحية .

خلق مناطق جذب سياحي

استكمل قائلا : أن الحلول الخاصة بصياغة الخريطة السياحية ،علينا خلق مناطق جذب سياحي بأفكار مبتكرة ، وتوسيع قاعدة استهداف الجذب السياحي في المناطق الرئيسية بمضاعفة الأرقام السياحية عبر تحسين الخدمات المقدمة ورفع الجودة في المنتج السياحي ، مؤكدا ان العالم أجمع يريد زيارة مصر.

مصر ترانزيت العالم

أضاف إلى أن صياغة الخريطة السياحية تحتاج إلى وضع الطيران على رأس اولويتها في ظل عالم مليئ بأساطيل الطيران التي تسيير رحلاتها إلى العالم ، مطالبا بدعم مصر للطيران بطائرات إضافية لتركز معنا على المقاصد المطلوبة ، وإذا نظرنا إلى دول بجوارنا سنري توجه لشراء طائرات جديدة وتعاقدات على أخري ، ومن هنا علينا العمل على ان تكون مصر ترانزيت طيران العالم .

دراسة دول الجوار

طالب بدراسة دول الجوار و المنافسين لنا ، و الاستباق بتحركات جادة بمشاريع سياحية في المقاصد المصرية تدفع بالقطاع إلى أرقام تقدر بـ المليارات ، حتى لا نعزف خارج منظومة السياحة العالمية ، مشددا علينا الاستعداد بمنظومة كاملة بداية من الدعاية و الاستثمار و العنصر البشري المدرب.

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