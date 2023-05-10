علامات لو حصلت معاك اعرف إن علبة الدركسيون في خطر.. ما هي؟

قالت دنيا أشرف الشهيرة بدكتورة العربيات أن من العلامات التي تدل على وجود مشكلة فى الدركسيون أن يصبح ثقيلا، فمن الضروري أن يتم الإتمام على سيور الدركسيون خاصة السير المربوط بالترومبة مما يذيد من ثقل الدركسيون وإحتمالية قطع هذا السير، أو أن" زيت الباور" ينقص ولم يكتمل فداخل العلبة يوجد بها تروس، وهذه التروس تتأكل عندما ينقص الزيت وعندها يسمع صوت " زنة" في الترومبة، وهذه من علامات الخطر.

وأضاف أحمد سالم البلوجر المتخصص في شرح حلول مشاكل السيارات خلال لقائه ببرنامج " مصر جديدة " المذاع على فضائية " الأي تي سي" تقديم الإعلامية " إنجي أنور" أنه عند سماع صوت " تخبيط " في العفشة أثناء سير السيارة، فهذا يدل على وجود مشكلة كبيرة فى " علبة الدركسيون".

الميكانيكي والسمكري والكهربائي

وأوضح أحمد الفرق بين الميكانيكي والسمكري والكهربائي، فالميكانيكي خاص بتصليح الماتور وبعض التيول و المساعدين وبعض الميكانيكيين يمكن أن يعمل بالعفشة، أما السمكري متخصص في " صاج السيارة من الخارج"، أما الكهربائي فهو يتخصص في "كهرباء العربية" جميعها، مضيفا أن كهرباء السيارة إذا حدث بها أي خلل يحدث برجلة فى السيارة بأكملها لذلك يجب الاستعانة بكهربائي متخصص و متميز جدا.