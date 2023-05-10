استقرار أسعار الذهب اليوم عالميا في انتظار بيانات التضخم| تفاصيل

هدأت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتبقى أسعار الأوقية على ما سبق تسجيله، وذلك في ظل انتظار الأسواق لبيانات التضخم اليوم، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.50 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.58 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1105.82 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1571.23 دولار للأونصة.



وستنعكس بيانات التضخم على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي في أسعار المستهلكين الأساسية لشهر أبريل.

وتراهن الأسواق حاليا بنسبة 83 بالمئة على أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

