عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقرار أسعار الذهب اليوم عالميا في انتظار بيانات التضخم| تفاصيل

الذهب
الذهب

هدأت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتبقى أسعار الأوقية على ما سبق تسجيله، وذلك في ظل انتظار الأسواق لبيانات التضخم اليوم، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

أكبر ضربة صينية لأمريكا.. الدولار إلى انهيار خلال الفترة المقبلة

تحذير أممي خطير من مرض فتاك يقتل الأوكرانيين أكثر من الإيدز وكوفيد

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأونصة، وانخفضت العقود  الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.50 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.58 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1105.82 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1571.23 دولار للأونصة.


وستنعكس بيانات التضخم على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي في أسعار المستهلكين الأساسية لشهر أبريل.

وتراهن الأسواق حاليا بنسبة 83 بالمئة على أن يبقي البنك المركزي  على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.
 

 

اسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الاحتياطي الفيدرالي أسعار الذهب اليوم الأربعاء الذهب اليوم الأربعاء الدولار الذهب اليوم السياسة النقدية العقود الآجلة للذهب المستهلكين المعاملات الفورية اليوم الاربعاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

بفرمان كولر .. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

موضوعات متعلقة

صحيفة بريطانية: أوكرانيا ربما تكون وراء هجمات الكرملين

أمريكا في خطر| ضربة قاصمة للدولار إذا لم يتم التوافق بين بايدن والجمهوريين على سقف رفع الديون.. واشنطن قد تتخلف لأول مرة في تاريخها عن السداد في 1 يونيو

تحذير أممي خطير من مرض فتاك يقتل الأوكرانيين أكثر من الإيدز وكوفيد

ماذا حدث حتى يمد الجيش الروسي قوات فاجنر بالذخيرة ؟

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

بوتين في يوم النصر: الغرب هو من أشعل حرب أوكرانيا

وزير خارجية إسرائيل يقطع زيارته للهند على نحو عاجل

أسعار النفط تهبط وسط تعاملات حذرة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

ترشيحاتنا

خلال شهر إبريل|المركزي للإحصاء: معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5%

حجازي يكشف ضوابط اختيار وتعيين المعلمين في مصر.. تفاصيل

عودة الارتفاع.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 مايو

المركزي للإحصاء: تباطؤ معدل التضخم السنوى في مصر إلى 31.5 %

الصواريخ المتعددة الروسية تدمر أسلحة أمريكية في زابوريجيا

موعد ومكان عزاء النائب محمود بكري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

التفاصيل والفوائد| شهادة إدخار عقارية جديدة بـ 60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

بعد إطلالتها الأخيرة .. صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بالجيم|شاهد

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ