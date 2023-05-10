احترس.. الدوخة مؤشر لـ 9 أمراض خطيرة

الدوخة من الأعراض التي لا يمكن الاستهانة بها على الإطلاق لما لها من آثار جانبية وعواقب وخيمة على المدى البعيد، وتكرارها مؤشر على مرض خطير، لذلك عند تكرار هذه الأعراض توجه فوراً لاستشارة الطبيب.

ومن أهم علامات وأعراض الإصابة بـ الدوخة هو الشعور بالحركة، الدوار، الشعور بالإغماء، عدم الثبات، فقدان التوازن، أو لإصابة بالصداع، أو الشعور بالإعياء، الشعور بثقل الرأس، أو مشوَّش الذهن.

بحسب مانشرة موقع "NHS" الدوخة ليست مرضًا، وإنما تعد عرضًا لمرض يستوجب فحص مصدره، وهنا سنذكر أهم أسباب الدوخة وكيفية علاجها:



الأسباب الشائعة لـ الدوخة، تشمل الصداع النصفي، بعض الأدوية، والكحول، كما يمكن أن يكون السبب مشكلة في الأذن الداخلية والمسئولة عن تنظيم التوازن.

في حالات نادرة، يمكن أن يحدث الدوار بسبب التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية أو ورم خبيث أو اضطراب آخر في الدماغ.

يمكن أن تحدث الدوخة والدوار بسبب الإصابة بمرض ما إلى تراكم السوائل في الأذن مع مما يصاحبه فقدان السمع وطنين الأذن.

الدوخة مؤشر لأمراض خطيرة

وتعد الدوخة المتكررة فى كثير من الأحيان مؤشر للإصابة ببعض الأمراض، و تشمل:



خلل فى عضلة القلب.

نقص السكر في الدم.

مرضى الأنيميا وأنواع فقر الدم المختلفة

ارتفاع درجة الحرارة

اضطرابات القلق.

انخفاض مفاجئ في ضغط الدم.

دوار الحركة .

عدوى الأذن.

الجفاف