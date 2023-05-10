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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشاطئية يؤدي مناسك العمرة قبل خوض منافسات كأس العرب بالسعودية

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية

يؤدي منتخب الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي مناسك العمرة قبل خوض منافسات البطولة العربية لكرة القدم الشاطئية جدة 2023 المقرر انطلاقها غدا الخميس.

ويستعد منتخب الشاطئية ، بقيادة مصطفي لطفي  للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية المقرر إقامتها غدا الخميس في السعودية .

ويواجه منتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي ، نظيره منتخب السودان بعد غد الجمعة في افتتاحية لقاءات فراعنة الشاطئية فى كأس العرب بالسعودية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية عن وقوع منتخب الشاطئية ضمن المجموعة الثانية للبطولة ، وتضم  منتخبات عمان وفلسطين والسودان.

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وجاءت مواعيد مباريات منتخب الشاطئية فى كأس العرب على النحو التالي: 

المباراة الأولى أمام السودان يوم 12 مايو فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثانية أمام عمان يوم 14 مايو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

المباراة الثالثة أمام فلسطين يوم 16 مايو في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية ، فوزا على نظيره السعودى فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما في ينبع بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

أحرز الأهداف كل من حسان محمد هدفين ومحمد عبدالنبى هدفين وعبدالرحمن حسن "توتو" هدف، وسبق وحقق المنتخب فوزا على منتخب الإمارات ودياً أيضا قبل السفر إلى السعودية مباشرة بضربات الجزاء بنتيجة ٤ /٣ بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق . 
وكرر منتخب مصر للكرة الشاطئية فوزه في المباراة الودية الثانية أمام السعودية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي ستنطلق غدا الخميس في المملكة العربية السعودية.

وتغلب منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيره منتخب الأخضر السعودي في المباراة الودية الثانية بين المنتخبين بنتيجة 2/5 قبل انطلاق بطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية يوم الخميس القادم.

ويضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشاطئية كلا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى ، و الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، عباس حسانين مدلك ، محمد منجى مديرًا إداريًا، واسلام شاكر مدير المهمات.

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