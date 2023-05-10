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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف كاملة : تناولنا الهم الإنساني في الفيلم

مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي

عرض اليوم فيلم “كاملة” ضمن فعاليات الدورة ال 71 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما الذى يختتم يوم الجمعة المقبل.


وحرص على الحضور كل من انجي المقدم، سلوى عثمان، مي الغيطي، المؤلف محمد عبد القادر، المخرج جون إكرام، ومجموعة من صناع العمل والمنتج.

مؤلف الفيلم قال:" حينما كتبت كاملة لم أر انه فيلم القضايا، فهو فيلم عن البني آدم والغرض من العمل لا أقدم منه رسائل صريحة أنا أقدم هما إنسانيا وكيف تؤثر على الشخصيات وماحولها اما قضايا التحرش والختان جاء وسط الأحداث.

 

فيلم “كاملة” يتطرق إلى عدد من القضايا المجتمعية المهمة التي تواجه المرأة مثل التحرش والختان وهو من بطولة إنجي المقدم، ميار الغيطي، فراس سعيد، لطفي لبيب وسلوى عثمان، تأليف محمد عبد القادر وإخراج جون إكرام.

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سلوى عثمان

وأعربت الفنانة سلوي عثمان عن سعادتها بردود الافعال التي وصلتها من بعض الحاضرين للعرض العالمي الأول لفيلم كاملة في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي.


وقالت سلوى عثمان في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: "سعيدة ان الفيلم حظي باعجاب الحاضرين والنقاد  بمهرجان البحر الأحمر، خصوصا وانه من الاعمال المقربة إلي قلبي لانه يناقش قضية في غاية الاهمية تمس المرأة العربية.

كما عبرت عن سعادتها بالتعاون مع فريق العمل وعلي رأسهم المخرج جون اكرام، مشيرة إلي أنها استمتعت بالعمل معه خاصة وان لديه وجهة نظر مميزة في اداء الممثلين المشاركين.

وأضافت سلوي عثمان: هذه المرة الأولي التي اتعاون فيها مع جون اكرام وهو مخرج متمكن من ادواته، وادهشني ان هناك مخرج رجل لديه هذه الرؤية الحساسة تجاه عمل يتناول قضية تخص المرأة.

وأشارت إلى أنها كانت سعيدة أيضا بالتعاون مع الفنانة إنجي المقدم التي قدمت اداء رائعا ومميزا، حيث اظهر خلال الاحداث في دور عمتها، ودوري في العمل جذبني من اللحظة الأولي لقراءته بالاضافة إلي أهمية الموضوع الذي يطرحه العمل.

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كاملة مهرجان المركز الكاثوليكي مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما سلوي عثمان انجى المقدم مي الغيطي

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