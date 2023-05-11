تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الجو خلال الساعات المقبلة و التموين تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار البيض و الدواجن و الأرز.. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أمطار و رياح .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب التقلبات الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال يومي الخميس و الجمعة، مؤكدة أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون غدًا الخميس، وأن البلاد ستتأثر بكتل هوائية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن درجة الحرارة العظمى غدًا ستكون على القاهرة 33 و جنوب الصعيد ستصل لـ 40.



على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

فجر أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مفاجأة عن دخل النادي بحسب قناة العربية ليؤكد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أن النادي لا يعاني من أي أزمة مادية.



وقال أحمد سليمان خلال حوار له مع الإعلامي مهيب عبد الهادي أن دخل نادي الزمالك الـ 8 سنوات الماضية 5 مليارات جنيه وهذا على مسئوليته الشخصية متابعا أنه ذكر سابقا مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير أن دخل نادي الزمالك في 4 سنوات كان مليار جنيه.

قسيمة الطلاق | محامى حسن شاكوش يعلن معلومة قانونية بشأن زواجه



أكد محمد أبو العلا محامي حسن شاكوش مطرب المهرجانات، أن موكله حسن شاكوش حضر اليوم أمام النيابة، ونفى جميع الاتهامات الموجهة له من قبل زوجته السابقة ريم طارق.



وأضاف محامي حسن شاكوش مطرب المهرجانات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن حسن لم يمضِ على أي شيك، أو وصل يكون مضمونه أن عليه أموال لـ ريم.

ولفت إلى أن الاتفاق على المؤخر كان شفويًا، وكان مقدرا بـ 300 ألف جنيه، والقائمة كانت بـ 80 ألفا، لعدم شرائها عفش لـ الشقة الزوجية.



النعش كان يجري على القبر.. حديث مؤثر من مصطفى بكري عن شقيقه





أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن علاقته بشقيقه الراحل محمود بكري، كانت روح في جسدين، معلقًا : “ كنا روح في جسدين عمرنا ما خدنا قرار إلا لما نرجع لبعض”.

بكلمات مؤثرة|أحمد موسى ينعى الراحل محمود بكري: فقدت أخًا وصديقًا داعمًا للجميع





نعى الإعلامي أحمد موسى، النائب الراحل محمود بكري؛ مؤكدًا أنه فقد أخًا وصديقًا، وكان أخًا داعمًا للجميع؛ لذلك أعزي نفسي والزميل مصطفى بكري؛ رحم الله الأخ العزيز محمود بكري؛ وخالص العزاء لأسرته الكريمة.

10 جنيه | التموين تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار البيض





أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من غير المقبول تغيير أسعار السلع بالساعة، وباليوم.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن سعر الذرة كان بـ 19 ألفا واليوم يباع بـ 15، والحكومة توفرها بـ 13.600.



13 جنيه مرة واحدة | التموين تعلن خبرًا سارًا بشأن سعر الأرز





أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الحكومة قررت اعتبار الأرز سلعة استراتيجية.

وأشار عشماوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك مركبا قادما حاليا يحمل 50 ألف طن أرز هندي تمهيدا لطرحه بالأسواق قريبا جدا بسعر 20 جنيها للكيلو، موضحًا أن سعر الكيلو وصل فى الوقت الحالي لـ 33 جنيها.

التموين : لا أزمة في السكر .. ونصل لـ الاكتفاء الذاتي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لا يوجد أزمة فى السكر، ولكن هناك بعض الممارسات غير الصحيحة، وأنه سيكون هناك تدخل.

التموين: نعمل على التنوع في استيراد اللحوم لضبط الأسعار





كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أسباب ارتفاع أسعار السلع نتيجة وجود مضاربات، مؤكدًا أن تحريك أسعار السلع على بطاقات التموين؛ هدفه تنفيذ عملية تصحيح سعري.

وقال عشماوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك 92 عنصرًا تتحكم في سعر السلع بالأسواق؛ لافتًا إلى أن السوق لا يعمل بطبيعته في ظل المضاربات والأزمات.



هيرخص.. التموين تعلن انخفاض أسعار الذهب الأيام المقبلة





أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن سعر الذهب في السعودية منخفض كثيرا عن الموجود في مصر، وذلك بسبب التضارب من قبل البعض.

وأضاف عشماوي خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن قرار إعفاء واردات الذهب بحوزة القادمين لمصر من الضريبة والرسوم، والذى سيتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، سينتج عنه انخفاض السعر، و الأسعار ستكون مساوية للموجودة فى السعودية.