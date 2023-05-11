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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي أية ضحية زوجها لنهال طايل: القاتل فكر 5 دقائق قبل قتلها

أية التي قتلت على
أية التي قتلت على يد زوجها بعد 48 ساعة من ليلة الدخلة

قالت الإعلامية نهال طايل إن لكل جريمة ورائها دوافع الجريمة فما هي دوافع الجريمة التي تجعل القاتل يرتكب مثل هذه الجرائم المشينة.


وأكد محامي أية ضحية زوجها خلال لقائه مه الإعلامية “ نهال طايل” ببرنامج “ تفاصيل ” المذاع على فضائية “ صدي البلد 2”،  أنة من الناحية المنطقية هناك دوافع للقتل  تختلف عن الناحية القانونية أثناء المحاكمة، فمهما كان السبب وراء أرتكاب الجاني للجريمة فإن المحكمة لا تعتد به، وإنما الجريمة لها أركان معينة تتكون وتحقق فيها النيابة والمحكمة تنظر فيها.

 

وأوضح محامي الضحية، أن إزهاق الروح بنية القتل هذا ما يسمي " بالقتل العام"، ويوجد ما يسمي القتل بنية "سبق الإصرار والترصد" ويكون نية القاتل مسبق النية للقتل العمد.

 

 

وأشار إلى أن النيابة مازالت تحقق فى قضية العروس المقتولة وهي المسئولة الوحيدة أن تقدم للمحكمة صورة كاملة من الجريمة التى وقعت بأن القاتل أرتكب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، مضيفا أن القاتل أعترف أمام النيابة فى التحقيات بإنه فكر فى الجريمة قبل إرتكابها لمدة 5 دقائق ثم قام بجلب السكين ثم قتلتها.

 


 

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