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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والدة آية ضحية زوجها: جوزت بنتي يوم 24/4 ورجعتلي ميتة 27/4

والدة أية ضحية زوجها
والدة أية ضحية زوجها

قالت والدة آية ضحية زوجها، إن ابنتها تزوجت يوم 24/4 وإن آية بعدما انتهت من دراستها وبدأت عملها في سنتر لمساعدتهم قائلة: "بنتي قالتلي أنا حاسة بيكي يا ماما وعايزة اساعدك"، وبرغم أن اخواتها تأخروا في العمل لكنها أصرت على العمل في سن مبكر لمساعدتنا.

 

وتابعت والدة آية خلال لقائها في برنامج تفاصيل"، مع الإعلامية "نهال طايل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن ابنتها كان نفسها تكون مدرسة وتربي أجيال على كتاب الله، وأنها طالبة جامعية في كلية الأداب وتعمل مدرسة لغة فرنسية وان ابنتها كانت قمة في الأدب والاحترام، وعندما تقدم لها زوجها وسألنا عليه قالوا انه شخص كويس قائلة: "بنتي قالتلي يا ماما خلاص طالما انتي شيفاه كويس يبقى كويس".

 

وفاة ابنتها يوم 27/4


ونوهت أن ابنتها كانت دائما من الكلية للبيت ومن الكلية للبيت، متابعة أنها زوجت ابنتها يوم 24/4 وقالولها لها بنتك ماتت يوم 27/4، وأنها اتصلت بزوج ابنتها المتهم بقتلها حتى تعرف ماذا يحدث بسبب الإشاعات التي انتشرت أن ابنتها انتحرت، مؤكدة أنها كانت تعرف أن ابنتها عمرها ما هتعمل كدة في نفسها.

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