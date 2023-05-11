الموجة 21.. إزالة 54 حالة تعدٍ على الأراضي خلال حملات مكبرة بالمنيا

تواصل مراكز المحافظة، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

ويأتي ذلك بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

من جانبه، استعرض اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على تنفيذ أعمال الموجة 21، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أمس الأربعاء، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 54 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منها 42 حالة لمبانٍ على ارض أملاك دولة، و11 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.