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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مناخ 4 فصول في يوم.. الأرصاد: يوم جوي مضطرب لهذه الأسباب (خاص)

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للارصاد الجوية، أن الطقس اليوم، على البلاد يتأثر بوجود كتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية يصاحبها منخفض جوي صحراوي يؤثر على مناطق مختلفة بالبلاد.

حالة الطقس اليوم

وقالت منار غانم، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الطقس اليوم، نتيجة تأثره بالمنخفض الجوي يظل هناك ارتفاع في درجات الحرارة على مختلف المحافظات، حيث تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ بداية الربيع، على جنوب البلاد في محافظات الصعيد تصل إلى  40 درجة.

وحذرت عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للارصاد الجوية، من اختلاف وتفاوت درجات الحرارة خلال ساعات الليل والنهار، مشيره إلى أن درجات الحرارة تنخفض خلال ساعات الليل حوالي 12 درجة مئوية مما يتسبب في الشعور بالبرودة نسبيا.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 مايو 2023

ونصحت منار غانم، بعدم تخفيف الملابس كليا خلال ساعات الليل تحديدا المتأخرة في وأوقات الصباح الباكر، وقالت أنه على كبار السن عدم ارتداء الملابس الصيفية ليلا ، فإن الاجواء تكون مائلة للبرودة. 

وأشارت إلى أن ساعات الطقس اليوم، تشهد نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي الصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الاحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية نسبيا على الطرق.

عواصف ترابية وأمطار

وحول وجود فرص أمطار، كشفت منار غانم، أن الطقس اليوم، يشهد أيضا فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على محافظات ومناطق متفرقة، حيث تشهد مناطق مطروح والاسكندرية على سواحل البلاد الشمالية فرص أمطار، وتشهد مناطق شمال الوجه البحري تشمل مناطق البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتمتد الامطار لتشمل مناطق بالقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وصفت عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للارصاد الجوية، الحالة الجوية حول الطقس اليوم، بأنه مناخ 4 فضول في رصده جوية ليوم واحد، مشيره إلى أن الاجواء سوف تعود للاستقرار لحالتها الطبيعية اعتبارا من غدا الجمعة، حيث تنخفض درجة الحرارة مجددا 4 درجات مئوية على كافة الانحاء.

ونصحت، بضرورة الحذر في ارتداء الملابس حتى نهاية شهر مايو الجاري، متوقعة استمرار التفاوت في درجات الحرارة ما بين ساعات النهار وساعات الليل، حتى نهاية الشهر، ونصحت باصطحاب جاكيت خفيف خلال ساعات الليل المتأخرة.

وحول حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، تكون حالة البحر المتوسط، خلال الطقس اليوم، معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف، والبحر الاحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 19 درجة
السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب سيناء 36  للعظمى والصغرى 23 درجة
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21 درجة
جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 23 درجة
 

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