دعاء يوم الجمعة للشفاء من الأمراض، يوم الجمعة هو من الأيام المباركة، و قد يعتبر دعاء يوم الجمعة للشفاء من الأمراض من الأدعية المستحبة والتي قد يستجيب الله عز وجل لها، ويعد دعاء يوم الجمعة للشفاء من الأمراض حق على كل فرد قريب من المريض، حيث أن دعاء يوم الجمعة للشفاء من الأمراض سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم.



دعاء يوم الجمعة لكل مريض

دعاء يوم الجمعة لكل مريض، يوجد عدد من الأدعية والأحاديث المأثورة لدعاء يوم الجمعة لكل مريض، يجب على المؤمن إذا أصابه ضرر أو مكروه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويتضرع بالدعاء ويلح به ويأخذ بالأسباب، ونقول في دعاء يوم الجمعة لكل مريض:

-اللهم اشفي كل مريض يتألم، اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال اللهم اسعدنا في الدنيا والأخرة وادم علينا نعمة الأمن والأمان.

-اللهم يا مسهّل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

-إلهي إني ابتهل إلى ملكوت رحمتك واتذلل إلى جبروت سلطنتك وأدعوك بقلب خاضع وخاشع إلى مركز الجلال واقول رب قدر الشّفاء لعبدك المبتهل إلى ملكوتك الأعلى واجعله آية رحمتك بين الورى وقدّر له البرء من كل سقم وداء حتى يشكرك على كشف الغمة وسعة الرحمة وسبوغ النعمة وظهور الرّأفة والشّفاء من كلّ علّة ربّ قدّر له كل خير في حيّز الامكان وأدخله في حديقة الرضوان وأنشله من غمرات العلل والأمراض وأيده على خدمتك يا ربي الفياض انّك انت الكريم إنك انت العظيم إنك انت الرحمن الرحيم.

-ويستحب أن نقول في دعاء يوم الجمعة لكل مريض اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنها، واشملها بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يضام، وأكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.

- وونقول في دعاء يوم الجمعة لكل مريض اللهم أكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، اللهم رب الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشفِ أنت الشافي، شفاءً لا يغادر سقمًا.

-اللهم إنا ندعوك في ظهر الغيب، أمنن عليه بالشفاء ورده إلينا سالم من كل داء وبلاء، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شاف وعاف جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب.

-اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنّك على كل شيءٍ قدير، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، رب إني مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين.



دعاء شفاء المريض يوم الجمعة

دعاء شفاء المريض يوم الجمعة، الدعاء هو أحد سنن يوم الجمعة وأفضلها أيضا، لأن الله عز وجل خصص في هذا اليوم ساعة استجابة، لذا دعاء شفاء المريض يوم الجمعة من الأمور الهامة التي لا يمكن للفرد أن يفوتها، وجاء في دعاء شفاء المريض يوم الجمعة:

-سبحانك اللهم يا إلهي أنا عبدك الذي تمسكت بحبل ألطافك وتـشبثت بذيل إفضالك، أسئلك باسمك الذي سخرت به الوجود من الغيب والشهود، وبه مرت نفحة الحيوان على من في الإمكان بأن تجعلني قويا بقوتك التي أحاطت الأرض والسماء، وتحفظني عن كل سقم وبلاء.

- أشهد أنّك أنت مالك الأسماء والحاكم على ما تشاء لا إله إلا أنت المقتدر العليم الحكيم، أي رب قدر لي ما ينفعني في كل عالم من عوالمك ثم أرزقني ما كتبته الأصفياء خلقك الذين ما منعتهم في اللّه لومة لائم ولا شماتة مشرك ولا إعراض معرض إنك أنت المهيمن بسلطانك لا إله إلا أنت المقتدر القدير.

-اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية.

- من كلمات دعاء شفاء المريض يوم الجمعة الهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير.

-اللهم يا واسع يا قوى يا حق يا صمد أشفي كل مريض شفاء تماما وعافي كل مبتلى.

-اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمنّ على اختنا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحاً إلّا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً وشافها وعافها واعف عنها واشملها بعطفك ومغفرتك وتولّاها برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقماً أبداً وخذ بيدها واحرسها بعينك التي لا تنام واحفظها بعزك الذي لا يضام وارحمها بقدرتك يا كاشف الهم ومفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين.

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض.

-اللهم إنّا ندعوك في ظهر الغيب امنن عليها بالشفاء وردها إلينا سالمة من كل داء وبلاء يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم شافي وعافي جميع مرضى المسلمين إنك نعم المولى ونعم المجيب.



دعاء الجمعة للشفاء

دعاء الجمعة للشفاء ، جعل الله في يوم الجمعة ساعة استجابة، استنادًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:( إن من أفضل أيامِكم يوم الجمعة، فيه خلِق آدم، وفيه قبِض، وفيه النفخة، وفيه الصعقةُ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتَكم معروضة علي)، كما نصح الفقهاء أنه لا بد من استغلال ساعات يوم الجمعة وخاصة ساعة الاستجابة في دعاء الجمعة للشفاء ، ويستحب في دعاء الجمعة للشفاء أن يكون فيه تضرع وخشوع وبنية صافية لوجه الله عز وجل، وأن يكون الداعي على يقين أن الله سيستجيب له.

-يا رب ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شي، اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادره سقما، اللهم أشفي مرضانا ومرضى المسلمين.

-ونقول في دعاء الجمعة للشفاء اللهم اشفي كل جسد يضج به الوجع، وكل روح تعج بها أنفاس الألم، ربي اشفي مرضانا واشفي جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما.

-اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم اللهم ان قدرتك تفوق قدره الاطباء اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما فاشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين.

-اللهم في هذا اليوم افرح قلوبنا واذهب أحزاننا واغفر ذنوبنا واشفي مرضانا وارحم موتانا إنك على كل شيء قدير.

-اللهم اشفي المرضى وعافهم وخفف عنهم الآمهم يا أرحم الرحمين يا مجيب الدعوات لا شفاء الا شفاؤك، ولا شفاء الا من عندك.

-اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمنّ على مريضنا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحاً إلّا داويته ولا ألماً إلا سكنته ولا مرضاً إلا شفيته وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً وأشمله بعطفك ومغفرتك وتولّاه برحمتك يا أرحم الراحمين.

