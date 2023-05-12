ليلة دامية.. سماء غزة تشتعل بالقصف والرد يطال تل أبيب

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن اشتعال سماء غزة بالقصف والرد يطال تل أبيب، فأنها اللية التي اشتعلت بنار القصف والمنازل التي محيت في ثوان وعداد القتلي في ارتفاع.



ورصد التقرير، أن الصواريخ أطلقت من غزة بعضها أخترق الفبة الحديدية استهدفت مدينة تل أبيب، وأصابت منازل في حي " رحوفوت" مما أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة أخرين.

غارة جوية إسرائيلية

وردا على مقتل قيادي خامس في الجهاد الإسلامي بغارة جوية إسرائيلية، ليرتفع عدد القتلي الفلسطينيين إلى 30 قتيلا على الأقل.

وأوضح التقرير، أن الجيش الإسرائيلي ا حدستهدف 215 موقعا في غزة فيما أطلق نحو 800 صاروخ من القطاع على إسرائيل، فمنذ الأربعاء الماضي اعترضت القبة الحديدية نحو 180 منها.



