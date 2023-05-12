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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية: باكستان تحظر التجمعات تخوفا من أنصار عمران خان

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الشرطة الباكستانية أصدرت أمرًا بفض التجمعات، تحسبًا لتدفق أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، على العاصمة إسلام آباد، اليوم الجمعة، بالتزامن مع مثوله أمام المحكمة، رغم أن المحكمة العليا في باكستان قد أصدرت أمس الخميس بأن اعتقاله باطل وغير قانوني.

وتسبب إلقاء القبض على عمران خان هذا الأسبوع في وقوع اضطرابات دامية، إذ قال حزب عمران خان، والذي يُسمى "حركة الإنصاف"، في بيان له بأن الآلاف من الباكستانيين المسالمين من مختلف أنحاء البلاد سيحتشدون في إسلام آباد تضامنا مع زعيمهم خان.

ووصل خان 70 عامًا إلى المحكمة لجلسة طلب إطلاق سراحه بكفالة، وللنظر في طعن تقدم به على قرار اعتقاله في اتهامات بالكسب غير المشروع، وذلك بأمر من المحكمة العليا، وتسبب اعتقال خان في احتدام حالة عدم الاستقرار في البلاد، التي يقطنها نحو 220 مليون نسمة، في وقت تعاني فيه بالفعل من أزمة اقتصادية طاحنة.

واعتقلت السلطات الباكستانية ألفي شخص حتى الآن، وقُتل ثمانية على الأقل، إثر اشتباك أنصار خان مع الشرطة، ومهاجمتهم منشآت عسكرية، وإضرامهم النار في مقرات حكومية، مما دفع الحكومة لاستدعاء الجيش للمساعدة في استعادة النظام.

الشرطة الباكستانية عمران خان رئيس الوزراء السابق باكستان وقوع اضطرابات دامية إسلام آباد

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