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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب سقط من مقطورة شاحنة في الوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى مقطورة شاحنة نقل بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة محمد إبراهيم محمد، 20 عامًا، مقيم مدينة الفرافرة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بسبب سقوطه على الأرض من أعلى مقطورة شاحنة نقل بمدينة الفرافرة، وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي. 

تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظ الوادي الجديد يحيل مخالفات مالية بمديرية الإسكان للنيابة

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