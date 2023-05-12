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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر عبد العزيز : نحتاج أفلاما تشارك في مهرجانات | خاص

عمر عبد العزيز
عمر عبد العزيز

تحدث المخرج عمر عبد العزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية عن دور القوى الناعمة في تعزيز الهوية الوطنية.

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد": "القوة الناعمة لها دور فعال في تعزيز الهوية الوطنية طوال الوقت، خاصة القوة الناعمة المصرية التي تتخطى الحدود السياسية لمصر وتأثيرها مهم جدا على جميع البلدان، فلا بد من الاهتمام بها بكل أشكالها".

وتابع: "واعتقد كان لنا تجربة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، كونه استثمر أكبر قدر من القوة الناعمة، كان أبرزها تأثير الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وأيضا على مستوى السينما والدراما".

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وأكد: "وأتمنى أن تعود القوة الناعمة المصرية بقوتها مجددا خاصة على المستوى السينمائي، لأننا في حاجة إلى أفلام تشارك في مهرجانات، وأن يعود للفنان دوره القيادي مرة أخرى".

وأكد المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، على دعمه الكامل لمهرجان السينما العربية بشرم الشيخ الذي اقيم ابريل الماضي.


وأضاف عمر عبد العزيز  فى تصريح خاص لصدى البلد على هامش المؤتمر الصحفى الذى أقيم للإعلان عن الدورة الأولى لمهرجان السينما العربية، أن هناك العديد من المهرجانات المهمة التى تسعى لإثبات نفسها على الساحة ولابد من دعمها خلال الفترة القادمة.


وعن المهرجانات الفنية التى تشهدها الساحة حاليًا أضاف أنه عاد مؤخرا من مدينة الإسكندرية بعد حضور فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، فى دورته التاسعة مؤكدا على نجاح هذه الدورة نجاحا ملحوظا.


وتابع: أن خلال الفترة القادمة سوف يكون هناك العديد من التغيرات قائلا: احنا هندعم المهرجانات اللى ليها جمهور واللى ملهاش هتتلغى.

اتحاد النقابات الفنية اتحاد النقابات الهوية الوطنية الراحل عبد الحليم حافظ السينما العربية

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