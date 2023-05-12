إلغاء تطبيق Messenger من ساعات آبل الذكية 31 مايو

قررت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلغاء تطبيق messenger من ساعات آبل بدءا من 31 مايو الجاري ولم تعلن عن الأسباب.

ووفقا لتقرير موقع engadget، أبلغت إدارة "ميتا" Meta شركات Apple بأنها في طريقها لإزالة تطبيق المراسلة الفورية التابع لفيسبوك من ساعاتها الذكية، مكتفية بأن يكون هناك فقط إشعارات على التفاعلات التي تدور على مسنجر ولكن لن يستطيع مرتدي الساعة الذكية من الرد على الرسائل الواردة من خلال ساعة آبل.

Meta

وبدلا من استخدام ساعة آبل لاستخدام تطبيق مسنجر، يمكن للمستخدمين التوجه إلى هواتف الآيفون الخاصة بهم أو أجهزة سطح المكتب ومن خلال اي جهاز متصل بالويب.

وقدمت Meta تطبيق مسنجر لـ Apple Watch للمرة الأولى في عام 2015. وبالرغم من أن التطبيق لا يتيح الردود النصية ونفس القدر من التفاعل عبر تطبيق الساعة، ولكن يمكنك إرسال رسالة صوتية وملصقات واستجابات ملائمة للساعة الذكية وكان آنذاك ميزة ثورية تختصر الوقت، حيث يمكنك التعرف على الرسائل الواردة لك بسرعة دون الحاجة إلى جهاز iPhone الخاص بك.

وهناك بعض العوامل التي قد تكون لعبت دورا رئيسيا في قرار إلغاء مسنجر من ساعات آبل، من الممكن أن يكون التفاعل المحدود أضر بدرجة جاذبية التطبيق، كما تقوم Meta أيضًا بتسريح ما يقرب من 10000 موظف وإعادة تركيز جهودها على المشاريع الأكثر ربحا وأهمية، في محاولة لخفض التكاليف الغير ضرورية، وهذا يعني بالضرورة إلغاء المشاريع الأقل أهمية ، ومن المرجح افتراض أن Messenger لـ Apple Watch لم يكن أولوية قصوى.

وتشير الشائعات بقوة إلى أن نظام تشغيل ساعات آبل الجديد watchOS 10 يتمحور حول الويدجيت widget وهي أدوات تتيح الوصول السريع لبعض إمكانيات التطبيقات. قد تظل التطبيقات وتطويرها في الساعات القادمة من آبل مهمة، ولكن قد يكون التركيز على المعلومات السريعة بدلاً من استخدام التطبيق بكل إمكانياته على شاشة صغيرة الحجم.