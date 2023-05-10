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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن iPad mini الجيل السابع القادم من آبل

iPad Mini
iPad Mini

 

بعض الأشخاص يفضلون استخدام الاجهزة اللوحية صغيرة الحجم، التي تعتبر همزة وصل بين شاشات الهواتف كبيرة الحجم وبين التابلت الكبير.

وفي هذا القطاع تبرع شركة  آبل  في تقديم أفضل أجهزة لوحية على الإطلاق سواء كانت من الحجم الكبير أو الحجم الصغير الذي يسهل الإمساك به والتنقل بخفة وبسهولة معه، بين كل الأجهزة اللوحية صغيرة الحجم ما زال iPad Mini يتربع على عرش هذه الفئة متفوقا على أي جهاز أندرويد وفقا لتقرير androidauthority.

iPad Mini

آخر آيباد ميني أصدرته شركة  آبل  كان من الجيل السادس وكان يتميز بأداء قوي بفضل وحدة المعالجة المركزية بالإضافة إلى بطارية قوية صلبة تدوم لفترة زمنية طويلة بشحنة واحدة والعديد من المميزات، الشيء السلبي الوحيد في هذه الأجهزة أنها لا تصدر بشكل دوري منتظم مثل باقي منتجات آبل، لا توجد موديلات سنوية لـ "ميني"، لأن العلامة التجارية الأمريكية تعتبرها "درجة ثانية" وليست بنفس أهمية المنتجات الأخرى.

وفقا لمعلومات شركة بحوث السوق IDC كان تابلت آيباد ميني من الأعلى مبيعا في الأجهزة اللوحية في الربع الأول من 2021 متخذًا المركز الثاني مباشرة بعد إصدار آيباد بحجمه القياسي ولذلك لن تفكر شركة  Apple  في إنهاء هذا الخط من الإنتاج.

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بدأت بالفعل تظهر تسريبات عن مواصفات iPad Mini الجيل السابع القادم، وما ننتظره من الجهاز، وفقا للخبير التقني المتخصص في منتجات آبل، Ming-Chi Kuo سيكون الآيباد ميني القادم بمعالج قوي جدا وهو نقطة البيع الأساسية للجهاز، في الغالب سيكون معالج A16 Bionic الموجود في جهاز آيفون 14 برو أو معالج A17 Bionic.

بالنسبة للغة تصميم الجهاز اللوحي المنتظر من الجيل السابع سيتبع نفس نهج موبايلات آيفون، بدءا من طراز iPhone 12 و حتى iPhone 14 مع حواف حادة مربعة وهيكل انسيابي، من المتوقع أن تكون الشاشة Oxide LCD مقاس 8.3 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، متخلية بذلك عن معدل تحديث 60 هرتز القديم.

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