جوجل تكشف عن MusicLM لتحويل النصوص إلى موسيقى..إزاي تستخدمها مع رابط التحميل

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية مع بداية العام الجديد عن أداة MusicLM التجريبية العاملة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكنها إنشاء مقطوعات موسيقية من مدخلات نصية قصيرة، والآن أصبح التطبيق متاح للجمهور العام.

وفقا لتقرير gadgetsnow التقني، على غرار ما يقدمه كلا من ChatGPT و Bard وتحويل أمر نصي إلى قصة كاملة أو مجرد جملة بسيطة إلى رسالة طويلة أو بحث أكاديمي وكذلك ما تقوم به أداة DALL-E التي تبتكر صور من مجرد نص وصفي، قالت جوجل إن MusicLM يمكنه تأليف مقطع موسيقي من مجرد نص بسيط.

MusicLM

لم تذكر الشركة البلدان التي تتوفر فيها أداة MusicLM. ولكن يمكنك الاشتراك الآن في قائمة الانتظار لتجربتها من خلال تطبيق مطبخ الذكاء الاصطناعي AI Test Kitchen الخاص بجوجل، سيكون متاحًا للاختبار على أنظمة الويب وأندرويد Android و iPhone.

انقر على هذا الرابط وسينقلك إلى صفحة تحميل التطبيق الجديد

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.ai.sandbox&hl=en&gl=US

كيف يعمل MusicLM؟

يمكن لبرنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي تحويل إدخال نصي إلى موسيقى مدتها ثوانٍ وحتى دقائق، كل ما عليك القيام به إعطاء البرنامج أمر تنفيذ، مثل "موسيقى مبهجة للحفلة" وسيقوم MusicLM بإنشاء نسختين من الأغنية. يمكن للمستخدمين الاستماع إلى كلا الإصدارين و "إعطاء نجمة تفضيل للمقطع الموسيقي الذي تفضله " ، مما سيساعد في تحسين النتائج المستقبلية لأنه سيعرف نوع ذوقك الشخصي.

وقالت جوجل أيضًا إنها تعمل مع موسيقيين مثل دان ديكون لجمع ردود الفعل المبكرة على طرح هذه الأداة الغريبة والجديدة من نوعها.

في بحث نُشر على Github ، قامت جوجل بتحميل سلسلة من عينات الموسيقى التي أنتجتها باستخدام الأداة التوليدية. تضمنت العينات أغانٍ مدتها 5 دقائق تم إنشاؤها بواسطة جمل طويلة تصف بدقة ما يريده المستخدم، وقيل إنه كلما كانت التعليمات أكثر وضوحًا كانت الموسيقى أفضل.

ذكرت ورقة البحث أيضًا عرضًا توضيحيًا لـ "نمط القصة" وهو نمط من تشغيل الأداة أكثر تعقيدا من مجرد جملة واحدة لإنشاء لحن، في حالة القصة يتم إعطاء النموذج مدخلات نصية متعددة مع مدة زمنية لكل نوع من أنواع الموسيقى التي يجب إنشاؤها، وبالتالي تقوم الأداة بإنشاء مقاطع متعددة في المرة الواحدة.